«Es ist als Gesellschaftskritik gedacht»: Loonote Club ist mit neuem Album am Start

Monatelang arbeitete das Künstlerkollektiv Loonote Club an verschiedenen Tracks, jetzt ist es endlich da: «Port Royal» heisst ihr erstes Album. Im Musikstudio Loonote berichten die Produzenten Lukas Steiner, besser bekannt unter seinem Künstlernamen Loopsided, und Alexander Claus, was alles hinter dem Mix an emotionalen Beats und tiefgründigen Texten steckt. Auch vor Ort: Rapper Kym Siegenthaler alias Kym. Das Trio ist Teil des neunköpfigen Künstlerkollektivs. Zu ihnen gehören die drei Musiker der Gruppe City Nord aus Grenchen und die Sängerin Ninia.

Alles bekannte Grössen in der Musikszene. «Wir machen das alle nicht erst seit gestern», sagt Kym. Er sei mit der Hip-Hop-Kultur aufgewachsen. «Ich habe mit Breakdance angefangen und bin so mit der Musik in Verbindung gekommen. Breakdance gibt es auch in der Schweiz, selbst wenn es hier natürlich etwas anderes ist als in Amerika», meint der Solothurner. «Obwohl wir schon alle langjährige Erfahrung haben, werden wir noch als Newcomer-Band wahrgenommen», sagt Loopsided.

Grosse Erwartungen an das tiefgründige Album

«Ich hatte von Anfang an grosse Erwartungen an das Album», sagt Loopsided. Dem Produzenten war es wichtig, andere Einflüsse in das Rap-Album zu bringen. «Was für uns Hip-Hop ausmacht, ist, dass alles von A bis Z selber gemacht wird. Wir haben das Studio aufgebaut und haben uns alle Skills selbst beigebracht», erklärt der Solothurner Musikproduzent.

Benannt ist das neue Album nach dem ehemaligen Hafen in der Karibik «Port Royal», der durch ein Erdbeben zerstört wurde und den es heute nicht mehr gibt. Zur Zeit der Piraten war der jamaikanische Ort ein Sündenpool für Prostitution, Spieler, Halunken und Gauner. «Auf unserem Album wollten wir das Lebendige und Vielschichtige dieser Stadt einbringen», erklärt Claus. «Es ist als Gesellschaftskritik gedacht, aber eher im Sinne einer Selbstkritik», erklärt Loopsided. «Da wir als Individuen in dieser Gesellschaft leben, wird diese so auf gewisse Weise auch widerspiegelt», ergänzt Kym.