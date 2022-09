«Es Glas uf Solothurn» Die Stadt Solothurn ist im Open-Air-Fieber: Das war das Konzert von Patent Ochsner Die Berner Band spielte im Herzen Solothurns. Mit ihren manchmal melancholischen, manchmal poppigen Hits begeisterte sie das Solothurner Publikum.

Patent Ochsner begeistert Solothurn. José R. Martinez

«Guete Abe Soleure!» Endlich, nach zwei Jahren Aufschub, konnte die Berner Band Patent Ochsner die Solothurnerinnen und Solothurner begrüssen. «Ich habe auf diesen Auftritt hingefiebert», erzählte der Sänger Büne Huber.

Am Freitagabend eröffneten sie das Open Air «2000 Jahre Solothurn». Huber meinte: «Ich bin verbunden mit der Stadt.» Schon mehrmals ist die Gruppe auf ihren Touren in der Kulturfabrik Kofmehl in Solothurn aufgetreten.

Büne Huber spricht zum Publikum. Judith Frei

Diesmal aber füllten sie keinen Konzertsaal, sondern die Solothurner Hauptgasse von der St. Ursen Kathedrale bis zum Marktplatz. Selbst auf dem Balkon und den Fenstersimsen der umliegenden Häuser tummelten sich die Fans. Die Stimmung war von Anfang an ausgelassen, die Refrains von «Fischer», «Ludmilla» oder «Gummiboum» schallten durch die Gassen.

So präsentierte sich Solothurn für die Band. José R. Martinez

Auch die Band genoss den Auftritt sichtlich und legte sich bei ihrem letzten Konzert in diesem Jahr nochmals richtig ins Zeug. Gemeinsam mit Daniela Sarda sang Büne Huber ein Duett auf Italienisch, jedes Bandmitglied hatte mindestens einen Soloauftritt mit seinem jeweiligen Instrument und auch Heidi Happy gesellte sich für ein Lied zu Huber an den Bühnenrand.

Der Hit «Fischer». Judith Frei

«Ludmilla» hallt durch die Altstadt. Judith Frei

Um an den Krieg in der Ukraine zu erinnern, schlug die Band mit einer schweizerdeutschen Interpretation des Liedes «Ich hab die Nacht geträumet» einen ernsteren Ton an. Mit «Bälpmoos» wurde die Stimmung sogleich wieder aufgelockert. Selbst als es anfing zu regnen - schon von Beginn an waren unheilverkündende Regenwolken über die Barockstadt gezogen - vertrieb das den Solothurnerinnen und Solothurner keineswegs die gute Laune.

Um dem Regenwetter Einhalt zu gebieten, stimmte Huber «Oh du goldigs Sünneli, tue doch wider schiine» an. Das Sünneli schien zwar erst am Samstagmorgen wieder, aber der Regen liess langsam nach. Spätestens beim Sommerhit «Ausklaar» war es wieder trocken in der Hauptgasse.

Dann erfreutes Rufen und Pfiffe: Die mysteriöse «W. Nuss vo Bümpliz» wandelte über das Solothurnische Kopfsteinpflaster. Die Arme des Publikums reckten sich nach ihr in die Höhe, Jung und Alt sangen mit bei der Hymne der Berner Band. Gleich darauf erstrahlten die Bühne und die St. Ursen Kathedrale in «Scharlachrotem» Licht.

Der Auftritt war für Patent Ochsner der krönende Abschluss ihrer dreijährigen Tour des aktuellen Albums «Cut Up». Während des Auftritts spüre man am ehesten, dass es nun wirklich zu Ende sei, sagte Huber: «Man hofft einfach, es hört nicht wirklich auf.»

«Für immer uf di.» Anja Neuenschwander

Aber das tat es dann doch: Mit einem Glas Rotwein in der Hand trank Huber «Für immer uf di» und auf weitere 2000 Jahre Solothurn. Patent Ochsner verabschiedete sich von der Solothurner Bevölkerung: «Machs guet, hebs schön und bliib so wie de bisch!»

14 Bilder 14 Bilder Die Gassen sind voll. José R. Martinez

Doch keine Zeit, um Trübsal zu blasen: Die Feierlichkeiten in der Stadt Solothurn gehen weiter. Das Open-Air-Menu hat mehrere Gänge: Am Samstagabend spielt Krokus und am Sonntag wird ein Solothurner Kleinkunst-Eintopf für Feinschmecker serviert.