Die Brauereien, die an den Solothurner Biertagen 2019 im Rampenlicht stehen :beer:

7Peaks Brasserie Bierbrauen ist seit Jahren die Leidenschaft von Corinne und Robby Collins. Ihre Leidenschaft konnte das Ehepaar zum Beruf machen. Seit 2014 wird in der Brauerei, die in einem Schwimmbad in Morgins VS aufgebaut wurde, gebraut.

Ahoi Bier Die Nanobrauere aus Schlieren ZH produziert seit 2011 Bier. Auf dem selbstgebauten Sudwerk können laut Produzent 120 bis 200 Liter Bier auf einmal hergestellt werden. Die Biere werden saisonal und in kleinen Auflagen hergestellt.

Altes Tramdepot Mitten im Restaurant Tramdepot in Bern werden pro Jahr zirka 3100 Hektoliter Bier gebraut. Das Bier wird ungefiltert, naturbelassen und ohne chemische Zusatzstoffe in einer Salm16 hl-Anlage hergestellt.

Amstein SA Der Getränmarkt aus St.Légier VS hat verschiedene Biere au allen Ländern im Angebot.

Biellepi, Luigi Palma Die Bierbrauerei Baladin entstand im Jahr 1996 in einem Brewpub in Piozzo, einem Dorf im Piemont. «Baladin hat von Anfang an obergärige, nicht pasteurisierte Biere gebraut, die sich durch qualitativ hochstehende Rohstoffe und ausgeglichene Aromen auszeichnen», umschreiben die Macher das Bier.

Barfuss Brauerei Die Anfänge der Mikro-Brauerei gehen auf 2002 zurück, als Bryan Patton-Scheidegger von seiner Partnerin ein Braukit geschenkt bekam. Er braute fortan für sich und Anlässe von Freunden, bis sich das Paar entschied, sich selbstständig zu machen. 2014 wurde die Barfussbrauerei in Schönholzerswilen TG gegründet und ein Jahr darauf konnten Brauräumlichkeiten gefunden werden. Geworben wird mit «handgemacht – lokal – höchste Qualität». Die Biere tragen Namen wir «Black Monkey» oder «Secret Service». Beim Swiss Beer Award 2017/2018 hat das Bier Nordhaus (Porter) Silber gewonnen.

Bert Bier Braumeister Hubi Peter (alias Bert) begann 2007 an zuhause in der Küche zu brauen. Das Bier kommt gut; im nächsten Jahr wird in der Garage gebraut. In den nächsten Jahren wird in Luthern LU eine Brauerei aufgebaut. 2015 wird die Brauerei BertBier GmbH gegründet.

Bière Boxer Die Brauerei Boxer wurde 1960 gegründet. Name und Signet sind dem Hund des Gründers gewidmet. 1962 wurde die erste Flasche Bier abgefüllt. Die Firma wurde in den 90er Jahren nach Indien verkauft, gelangte aber wieder als Bière du Boxer SA in Schweizer Hände. Produziert wird seit 2013 in Yverdon VD. Seit Juni 2017 gehört die Firma zur Doppelleu Brauwerkstatt AG. Seit Anfang 2018 bilden die beiden Brauereien offiziell die Firma Doppelleu Boxer AG.

Böhiler Beers Die Kleinbrauerei ist in Derendingen zuhause.

Brau Bandi Die Idee, selbstgebrautes Bier zu produzieren, kam 2016 in einer gemütlichen Männerrunde. Zu Beginn wurde das Bier auf dem Bauernhof und nur für Kollegen gebraut. Seit 2017 wird das Bier in Therwil BL gebraut.

Braukunst Noemi, Leoni, Johanna: Die Biere der Berner Brauerei tragen allesamt Frauennamen.

Dr.Brauwolf Die Brauerei wurde im August 2017 gegründet, wird von Stefan Wolf geführt und ist eine Adresse für Craft-Bier-Liebhaber. Dr.Brauwolf hat fünf verschiedene Biersorten und ein monatlich wechselndes Spezialbier im Angebot.

Buechibärger Bier Urs Aebi und Douf Kipfer gründeten 2009 das «Buechibärger Bier» und brauten zu Beginn in einem Bauernhaus. 2013 konnten sie in den Gasthof Bad Kyburg umziehen und die Produktion somit vergrössern.

Celestial In Marin NE am Neuenburgersee werden Biere mit klingenden Namen produziert: Le 7eme Ciel, Le dernier cri, L'intemporelle.

Davoser Craft Beer Vier «Heimweh-Davoser» – einer wohnt wieder in Davos – stehen hinter dem Davoser Craft Beer. Die vier haben in ihrer Jugend die ersten Bier-Erfahrungen gemacht. Im Angebot ist ein Blondes, Pale Ale, India Pale Ale und eine Special Edition.

dear.beer Eric Meyer hat die Firma 2016 gegründet. Gebraut werden die Biere mit Namen wie «Parrot's Nectar», «Enigma» und Clearfox» in Lyss BE.

DR. GAB'S Die Ursprünge der Brauerei gehen auf 2001 zurück. Seit 2012 ist sie in La Claie-aux-Moines angesiedelt. Das Ziel der Brauer ist es, Charakter-Biere mit Körper und Geist zu kreieren. An den Swiss Beer Awards 2017 hat die Brauerei fünf Auszeichnungen erhalten. Gold gab es für die Biere Tempête und Chameau, Silber für Ipanema, Swaf und Houleuse. Im Juni 2018 wurde die neue Brauerei in Puidoux eröffnet.

Drei Tannen Bier Die Oltner Brauerei von Brauer Luc Nünlist war an den 1. Swiss Beer Awards 2017 mit ein Mal Gold und vier Mal Silber erfolgreich. Mit einem Award bedacht wurden das Amber, Weizen, Pale Ale, Stout und das Imperial Coffee Stout.

Echec & Malt Die Brauerei aus Carrouge VD gibts es seit 2014. Seit 2016 wird auf einer 300-Liter-Anlage gebraut.

Biera Engiadinaisa Die Idee hinter der 2005 eröffneten Brauerei geht auf einen Zukunftsworkshop der Gemeinde Tschlin GR zurück.

Brauerei Fahrtwind Die mobile Brauerei aus Winterthur ZH kann pro Tag 10 Hektoliter Bier herstellen. Die Spezialitäten sind: Huusbier hell und dunkel sowie Honig- und Weizenbier.

Brauerei Felsenau Johann Gustav Hemmann übernahm 1881 die Liegenschaft in der Felsenau und die dortige kleine Brauerei und legte damit den Grundstein für das Berner Stadtbier. Seit 1993 wird die Brauerei in 5. Generation von Stefan Simon und Martin Thierstein geführt. Besonders bekannt ist das «Bärner Müntschi». Das «Bügel-Spez» erhielt an den Swiss Beer Awards 2017 in der Kategorie Spezial Hell Gold. Das «Bärni Spezial Dunkel» wurde mit Silber ausgezeichnet.

Brasserie Franches Montagne Die Brasserie wurde 1997 gegründet und befindet sich in Saignelégier JU.

Granicum Bier Toni Lötscher baute 2005 die Räume der Molkerei Lötscher in Grenchen SO in eine Brauerei um. Produziert wird helles und dunkles Granicum-Bier sowie Spezialbiere wie das Rauch- oder Weizenbier.

Güegi Quell Das Ehepaar Güegi braute 2012 regelmässig in der heimischen Küche in Seeberg BE. 2014 wurde auf einen vollautomatischen 50 Liter-Braumeister umgesattelt. Im Juni 2015 wird das erste Bier auf der neuen Anlage in der Garage gebraut. Die drei Hauptbiere sind Guldi-Hell, Pfruend-Fest und Trini-Weizen. Dazu kommen saisonale Biere.

Guldentaler Bier 2013 gründete Marek Kammermann die Marke und gleichzeitige Einzelfirma «Guldenbräu Biere». 2018 gründete das mittlerweile drei Mann starke Team die «Guldentaler Bier GmbH» zu gründen. Im Angebot hat die Brauerei das Guldentaler Spezial (Pilsner) und ein Naturtrübes.

Hardeggerperle Die Geschichte der Hardeggerperle begann 2000 mit einem Braukurs im Berner Tramdepot. Die Nachfrage nach dem Bier wuchs, so dass mittlerweile auf einer 330-Liter-Anlage regelmässig vier Biersorten hergestellt werden. Das Bier aus Krauchthal BE ist ein 100 prozentiges Schweizerbier. Die Braugerste kommt von Bauern in der Region, der Hopfen vom Schlatthof in Wolfwil.

Heimiswilerhärz Christian und Amanda Nussbaumer brauen seit 2016. Zu Beginn in einer kleinen Brauerei in einem Schopf, seit Ende 2018 in einer grösseren Lokalität. Im Angebot hat die Brauerei aus Kaltacker BE die untergärigen Biere Landbier Hell und Dunkel.

Brauerei Hohgant Heidi und Werner Kammer stecken hinter dem Bier aus Schangnau BE. Die beiden haben 2009 den Traum einer eigenen Brauerei verwirklicht.

Brasserie Blackbig Die Brauerei wurde 2015 in einer Garage von Courroux im Schweizer Jura gegründet. Heute wird auf traditionelle Weise in Delémont produziert – Amerikanisches Pale Ale, IPA, Amerikanisches Weizen, Summer Ale

Brasserie Keller Wetzikon ZH

KITCHEN BREW Fabian Ehinger hat Kitchen Brew aufgebaut. Während drei Jahren war er Gastbrauer, bis er im November 2016 in Allschwil BL seine eigene Mikrobrauerei eröffnete. An den Swiss Beer Awards 2017 wurden das American Pale Ale, Cascade Amber Ale, Session IPA und India Dark Ale (alle Silber) und das Ipadipa (Gold) ausgezeichnet.

LägereBräu Die Anfänge der Brauerei aus Wettingen AG gehen aufs Jahr 2000 zurück. Der Name LägereBräu bürgerte sich 2001 ein, als das Bier noch in einer 40-Liter-Anlage vor dem Haus gebraut wurde. Umzüge folgten 2003 (Casino Wettingen), 2006 (Herterenhof) und schlussendlich 2008 in die alte Spinnerei auf der Klosterhalbinsel. 2017 wird die Kapazität auf 610 Hektoliter aufgestockt. Ganzjährig werden das Original und das Weizen angeboten. Dazu kommen Pale Ale, IPA, ein Dunkles und Cognac-Biere. Das Holzfassgereifte «Rum Barleywine» gewann an den Swiss Beer Awards 2017 Silber, das Pale Ale ebenfalls.

Landskroner Dominik Neff und Raphael Stöckli stehen hinter dem Bier aus Hofstetten SO. Die beiden entschieden sich 2014, ins Braugeschäft einzusteigen. 2017 wurden fast 100 Hektoliter produziert, und es sollen noch mehr werden. Die Hauptprodukte sind ein Blondes und eine Brunette. Ein Pale Ale und White IPA kommen auf den Markt.

Langenthaler 2015 eröffnete die Brauerei in Langenthal. Seither wird dort das «Fürobebier» hergestellt: «Hergestellt aus bestem Braumalz und Maisflocken sowie mit Wasser aus der Region, vergärt mit einem Hefestamm von Fermentis und verfeinert mit edlem Aromahopfen». umschreiben es die Macher.

Liechtensteiner Brauhaus AG Schaan FL

LUBB Die Luzerner Bierbrauer produzieren seit 2008 in Kriens Bier. Der Verein widmet sich der Pflege der Bierkultur. Die Biersorten sollen zur Vielfalt im regionalen Biermarkt beitragen. An den Biertagen präsentieren die Brauer ein achtteiliges Biersortiment.

Mein Teil 2008 besuchten einige Freunde zusammen einen Braukurs. Danach wurde am eigenen Gerstensaft gearbeitet. 2015 zog die Kleinbrauerei von Geriswil nach Hersiwil SO. Gebraut wird mit einem 50 Liter Braumeister. 2017 war Mein Teil zum ersten Mal an den Solothurner Biertagen dabei.

Microbirrificio Mómò In Balerna TI wird seit 2012 Bier gebraut. Microbirrificio Mómò bietet vier obergärige Biere sowie saisonale Spezialitäten.

Brauerei Mükon Mükon wurde 2016 geboren. Das Ziel von Beat und Delia Müller aus Eschlikon TG ist es, dem Bier das gewisse Etwas einzuhauchen. So hat das Paar Maisbier, Citra Weizen oder Black IPA im Angebot.

Brauerei Napf Das Bier wird seit 2011 in der ehemaligen Landi Walterswil BE gebraut. Die Palette an Sorten ist reichhaltig: Napfgold, Zwickel, Dunkles, Pils, Weizen und scharfes Bier...

La Nébuleuse 2014 entschieden drei Lausanner, sich ganz ihrer kürzlich entdeckten Passion fürs Bierbrauen zu widmen. Bereits Ende des Jahres fanden sie in Renens Lokalitäten, um eine Brauerei aufzubauen. Die Liste der Biersorten ist sehr lange. Das ganze Jahr erhältlich sind Stirling, Namur Express (Belgisches Blondes), Embuscade (Amerikanisches IPA), Malt Capone (Porter) und Überweiss (Hefeweizen).

Birrificio No Land Balerna TI

Nubia Brew Abate Yimam wurde in Äthiopien geboren und wuchs in der Schweiz auf. Entsprechend der Herkunft braut der Braumeister im Glattpark ZH sein Bier.

Oberdörfer Chäuerbräu Die Idee fürs Bierbrauen entstand an den Solothurner Biertagen. Seit 2011 braut das Team nun in ihrer Braui in reiner Handarbeit das Oberdörfer Chäuerbräu. Die fünf Klassiker sind: Lager, Dunku, Weize, Pfäffer und Husbier.

Öufi Bier Die Öufi-Brauerei von Alex Künzle, der auch die Biertage organisiert, eröffnete im November 2011 in Solothurn. 2015 wurde die neue Brauerei mit einem 30-Hektoliter Sudhaus und einer eigenen Abfüllanlage im Untergeschoss in Betrieb genommen. An den Swiss Beer Awards 2017 gewann das Weizen Silber; fürs Orbi gabs Gold.

Officina della Birra aus Bioggo TO

Rümlanger Brauwerkstatt 2014 wurde das erste Bier in der Waschküche gebraut. Dank Crowdfunding konnte dann in Rümlang ZH die Brauwerkstatt aufgebaut werden.

Sam's Bière Amicale Samuel Meyer aus Nidau braut seit 2010 das «Sam’s Bière Amicale».

Schwarzbuebe Bier Eine 1000-Liter Sudanlage sowie eine 100-Liter Versuchsanlage aus alten kupfernen Waschzubern sind die Herzstücke der Brauerei in Nuglar. Fünf Biersorten werden produziert: Weiss, Gold, Brownie, Rosso, Schwarz.

Seebueb – Die Brauerei Hombrechtikon ZH

Simmentaler Braumanufaktur Die Brauereu wurde 2014 in Lenk i.S. BE gegründet. Produziert wird ein Lager, Mountain Pale Ale, Red Ale und Märzen.

SIOS Homebrew Shop Bier gibt es an diesem Stand nicht. SIOS steht für «Support ist our Success». Die Firma aus Wald ZH verkauft Brausets, Anlagen sowie Rohstoffe zum Bierbrauen. Der Star in diesem Jahr: Die Hopfensau.

Stadtbier Chur aus Chur GR

SUDWERK Der erste Sud der Brauerei aus Pfäffikon ZH wurde 2011 gebraut. Die Biere sind von den amerikanischen Bieren inspiriert und werden von Hand gebraut. Die Sorten: Western Rider (Pale Ale), Cold Miner (Golden Ale), Pacific Pioneer (Porter), Summit (IPA), Wright Flight (Kristallweizen), Liberator (Stout), Wheat Harvest (Hefeweizen), Inbetween (Brown Ale), Barrel Porter (Porter/Whiskey).

Sunnegg Brauhaus Grächen VS

Thun Bier

Totally Beer Das Ehepaar, das hinter Totally Beer steht, stammt aus Brasilien. Anna und Fabricio sind an den Genfersee gezogen und haben die Bierkultur in Europa kennengelernt. Die Brauerei produziert Bier mit einem Hauch Exotik. Namen der Biersorten: Blackout, Tripel du léman, l'Equinox, Blanche de la Passion, Houblon Dor.

Brasserie Trois Dames Raphaël Mettler kaufte sich 2002 eine kleine Brauanlage und tüftelte während 18 Monaten zuhause herum. Ende 2003 kaufte er sich eine grössere Anlage und stellte deutsch-inspirierte Biere her. Weil der Braumeister zuhause drei Frauen hatte – seine Frau und zwei Töchter – nannte er seine Brauerei «Trois Dames». Auf Reisen nach Kanada lernte er die anglo-amerikanische Bierkultur kennen. Seit 2008 wird in der Brauerei in St. Croix VD gebraut.

Üelus Homebrew Ulrich Bösiger braut in Burgdorf BE.

WHITEFRONTIER Hinter dem Bier aus Martigny VS stehen Nicolas Roberti, Xavier de la Rue und Chris Treanor.