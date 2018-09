25 Jahre ist es her, seit es sie auch in Solothurn gegeben hat: die Zauberlaterne, den Filmklub für Kinder. Viele kleine Solothurnerinnen und Solothurner haben sich stets gerne an ihre allerersten Kino-Erlebnisse zurückerinnert, möglich geworden durch die Zauberlaterne. Der Filmklub stellt jeweils auch sicher, dass die kleinen Kinogäste eine fachgerechte Betreuung beim Filmbesuch erfahren. Am Wochenende wurde nun das 25-Jahr-Jubiläum auch mit einem Gruppen-Erinnerungsfoto vor dem Kino Palace begangen. Anschliessend hiess es wie gewohnt «Film ab!» – für «Die rote Zora» von Peter Kahane.