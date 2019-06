Dazu kamen aber weitere grosskalibrige Traktanden wie die Vereinbarung über die Stadtpolizei mit dem Kanton, die Vergabepraxis im Weitblick oder die Rechnung 2018. Der FDP-Gemeinderat zog die Reissleine: «Das Aktienstudium wäre ja noch zu bewältigen. Doch all diese Unterlagen am Donnerstag seriös zu diskutieren, ist für mich völlig unrealistisch», begründete er seine Entschuldigung für die nächste Sitzung der Gemeinderatskommission GRK – der er dann auch fernblieb.

Am Gründonnerstag flatterte Urs Unterlerchner dicke Post ins Haus. Zu dicke Post, angesichts der bevorstehenden Ostertage mit Programmpunkten wie Familienfeste. «Bis am Donnerstag in einer Woche, der nächsten Sitzung, mussten wir mehrere hundert Seiten Dokumente studieren.» Den Löwenanteil des Papierbergs machte die Ortsplanungsrevision inklusive Mitwirkungs-Bilanz und Vorprüfungsbericht des Kantons aus, ein Paket zum weiteren Vorgehen in diesem Geschäft, für das Unterlerchner x Stunden Lektüre über die Feiertage einsetzen musste.

Ein wichtiger Auslöser für die GRK-Demission Unterlerchners war die Diskussion um das weitere Vorgehen zur Ortsplanungsrevision in der letzten Gemeinderatssitzung. Aktuell ist die Planungskommission mit der Erarbeitung einer neuen Version zuhanden des Kantons befasst. Darin wird das gesamte Revisionspaket nochmals neu zur Prüfung durch das Kantonale Bau-Departement aufgearbeitet. Einfliessen sollen sowohl die Resultate der im letzten Herbst vorgenommenen Mitwirkung, die auf ein riesiges Echo gestossen war, sowie die Ergebnisse des kantonalen Vorprüfungsberichts, der in vielen, auch zentralen Punkten, kritisch ausgefallen war. In der Ratsdebatte hatte sich Stadtpräsident Kurt Fluri entschieden gegen eine Herausgabe des neuen Kommissions-Papiers mit dem Versenden an den Kanton auch zuhanden des Gemeinderats gewehrt. Der Gemeinderat hatte zuletzt dann in einem Mehrheits-Antrag die Herausgabe des Berichts verlangt. Kurt Fluri allerdings darauf auch erklärt, das werde nicht der Fall sein. (ww)

Ein Hauptgrund aber ist für ihn die Weigerung des Stadtpräsidenten, den neuen Bericht der Planungskommission an den Kanton zur Ortplanungsrevision herauszurücken (vgl. Kasten). «Ich will den Bericht ja nicht vorher. Aber wenn er an den Kanton geht, möchte ich ihn als Gemeinderat lesen können.»

«Werden ihn bekommen»

Eine Anfrage dazu bei Planungskommissionspräsident Edgar Bollier habe dieser abschlägig beantwortet. «Doch wir werden den Bericht bekommen. Es gibt keine gesetzliche Grundlage, ihn dem Gemeinderat vorzuenthalten», ist Urs Unterlerchner überzeugt. Ansonsten werde er sich für die Herausgabe an den Kanton wenden; das letzte Mittel, eine Aufsichtspflichtbeschwerde, würde er nur ungern ergreifen. Doch jemand müsse sich in dieser Sache zu Wort melden, nimmt Unterlerchner die Rolle des ungeliebten «Bad guy» in Kauf.

Öfters schon hatte er Kritik an der Ortsplanungsrevision geübt und den Finger auf wunde Punkte wie die Vergabepraxis von Aufträgen durch die Stadt gelegt. Und sich dafür Verbal-Klatschen von Kurt Fluri im Ratssaal eingehandelt. Doch Unterlerchner sieht sich durchaus bestätigt: «Meine Kritik an der Revision deckt sich zu 80 Prozent mit jener des Kantons in seinem Vorprüfungsbericht. Auch interessiert mich, was von der Mitwirkung alles eingeflossen ist.» Und deshalb ist er so gespannt, was weiter aus dem Paket von mehreren hundert Seiten bedrucktem Papier geworden ist.