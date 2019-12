Er hat die Bilder zu Solothurns Vergangenheit gefunden

2000 Jahre schon gibts Solothurn, und gefeiert wird das ganze nächste Jahr über. Die Stadt macht sich selbst ein Jubiläumsgeschenk. Solothurns Geschichte der letzten 200 Jahre wird von einem Historiker-Team aufgearbeitet. Zuständig für die Bebilderung: der Zürcher Historiker Martin Illi. «Früher war es verpönt, Bilder in einem historischen Werk zu zeigen.»

Doch das habe sich schwer geändert, denn in dem über 300 Seiten umfassenden Werk zur Solothurner Geschichte des19. Und 20. Jahrhunderts werden 200 bis 250 Bilder zu sehen sein. «Das entspricht etwa 40 Seiten», so Illi. Ob sein Schaffen in Solothurn im nächsten Jahr goutiert wird, weiss er allerdings nicht. «Denn ich war auch für die Illustration der Stadtgeschichte Grenchen zuständig», merkt er leicht ironisch an. Bekannt ist der 63-Jährige allerdings eher als langjähriger Autor und Bildredaktor des Historischen Lexikons der Schweiz und als Ausstellungs-Macher.

Text und Bild gehören zusammen

«Die Jagd auf Trouvaillen war nicht das höchste aller Ziele, aber wir haben schon Sachen gefunden, die man noch nicht gesehen hat», erklärt Illi. 3000 Bilder habe man ihm «untergejubelt»; unzählige Stunden verbrachte er in Archiven, «das ging weit über das Kommerzielle hinaus», so der Wissenschaftler aus Leidenschaft. «Aber ich habe nicht auf den Stunden-Zähler geschaut.» Eine Fundgrube war zwar die Zentralbibliothek Solothurn, die – für den Historiker eher seltsam anmutend – das Stadtarchiv betreut. Aber man müsse auch Material auswärts sichten, denn Bilder zu Solothurn gebe es ebenfalls in Zürich, Bern oder Basel – halt nach dem Motto «Lappi, mach d’ Auge uf!», wie Illi zu scherzen beliebt. Und so hat er beispielsweise ein stimmungsvolles Winterbild mit dem tief verschneiten Weissenstein im Landesmuseum Zürich aufgestöbert.