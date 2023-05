Energieforum Solothurn Für einmal gibt es zwei Gewinner: Die Restessbar Solothurn und das Discherheim erhalten den Energiepreis Seit 2007 zeichnet die Regio Energie Solothurn Organisationen oder Unternehmen aus, die sich für Energieeffizienz, Klimaschutz und Nachhaltigkeit einsetzen. Die Gewinner 2023: das Discherheim und die Restessbar Solothurn.

Von wegen «Nur einer kann gewinnen». Für die Regio Energie Solothurn und den Regio-Energiepreis, den sie jedes Jahr verleiht, gilt dies nicht. Am Energieforum am Montagabend wurden für einmal gleich zwei Organisationen ausgezeichnet, dich sich besonders für Energieeffizienz, Klimaschutz und Nachhaltigkeit einsetzen: der Verein Restessbar Solothurn und das Discherheim Solothurn, wie die Regio Energie Solothurn in einer Medienmitteilung schreibt.

Warum die Restessbar den Preis erhält

Gegen «Foodwaste»: Die Restessbar verteilt jeden Abend Lebensmittel. Bild: José R. Martinez

Der Verein Restessbar kümmert sich in der Region Solothurn darum, dass möglichst wenige Lebensmittel den Weg in den Abfall finden. Seit 2017 sammeln die Mitglieder des Vereins in Freiwilligenarbeit bei Partnerfirmen Früchte und Gemüse, Gebäck und Getränke ein, sortieren die Lebensmittel und geben sie an die Kundschaft weiter. Aktuell werden die Lebensmittel in einem Quartierlokal im Westen der Stadt abgegeben, und künftig strebt der Verein einen eigenen Standort mit einem Container an.

Auf wöchentlich zwölf Touren retten die 50 aktiven Vereinsmitglieder über 500 Kilogramm Lebensmittel, die an rund insgesamt 300 Personen verteilt werden können. Im Jahr können so rund 26 Tonnen noch konsumierbare Lebensmittel vor der Entsorgung bewahrt werden. Das Engagement der Restessbar-Crew gehe aber noch weiter, würdigt die Regio Energie Solothurn. Der Verein betreibe auch Aufklärungsarbeit gegen Foodwaste und unterstütze Schüler bei der Erarbeitung eines Kochbuchs.

Warum das Discherheim den Preis erhält

Mit ein Grund für die Auszeichnung: Rund um das Haupthaus hat das Discherheim die Biodiversität erhöht. Bild: Hans Peter Schläfli

Als Wohn- und Arbeitsstätte für Menschen mit Beeinträchtigungen ist die Stiftung Discherheim in Solothurn seit vielen Jahren eine bekannte Institution. «Der Begriff Nachhaltigkeit hat hier im Umgang mit den Klientinnen und Klienten schon lange seine Bedeutung», schreibt die Regio Energie Solothurn. In der Begleitung werde darauf geachtet, dass alles, was man tut, eine möglichst lange Wirkung hat.

Seit einiger Zeit bemühe sich das Team des Discherheims, Nachhaltigkeit auch in Bezug auf Energieeffizienz und Ressourcenschonung umzusetzen: So ist etwa die Abkehr von fossiler Energie beschlossene Sache. Einer der drei Standorte wurde bereits von Öl auf eine Luft-Wasser-Wärmepumpe umgerüstet, ein zweiter ist in Planung, und auch das Hauptgebäude an der Dürrbachstrasse soll bald ans Fernwärmenetz angeschlossen werden. Ausserdem wird die Flotte von sechs Fahrzeugen Schritt für Schritt auf Elektromobile umgerüstet. Der Strom hierfür kommt aus der eigenen Photovoltaik-Anlage.

«Auch im tagtäglichen Verhalten wird auf Nachhaltigkeit geachtet, etwa wenn die Mitarbeitenden in Workshops auf die verschiedenen Möglichkeiten, etwas zum Energiesparen beizutragen, sensibilisiert werden», heisst es in der Mitteilung. In der Umgebung des Haupthauses sei zudem die Biodiversität erhöht worden: Biotop. Hecken, Naturwiese, Insektenhotels und Vogelhäuser leisten einen Beitrag dazu. Bis 2030 will die Stiftung Discherheim klimaneutral sein. (szr/mgt)