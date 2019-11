Einmal im Turmverlies schmoren, bitte!

«Nein, so habe ich es mir nicht vorgestellt!» Franziska Roth, Praktikantin beim TV-Sender Tele M 1, hängt im «Gstäutli» über dem viereckigen Abgrund. 10 Meter gehts in die Tiefe; sie hat Höhenangst. Dann wird sie sachte abgeseilt, auf eine hölzerne Plattform, verfolgt von der Kamera. «Die Plattform musste ich bauen, weil der Turmboden im Grundwasser liegt und es nasse Füsse geben würde», erklärt Daniel Stocker. Er hats erfunden: den Grusel-Trip ins uralte Verlies des Krummen Turms. Nun will der Solothurner Erfinder das Erlebnis vermarkten. Für 50 Franken pro Person gehts runter in die Tiefe. «An sich denke ich aber an Firmenevents.» Er könnte sich für grössere Gruppen auch eine Pauschale vorstellen. Die Seilwinden-Vorrichtung ist nämlich jeweils vorher aufzubauen, und «insgesamt muss ich schon eineinhalb Stunden Vorbereitungszeit rechnen».

Auf die Konstruktion sei Verlass, meinter gegenüber dem Kamerateam, erfunden habe er sie zwar selber, doch sei sie geprüft und von einem Seilbahnunternehmer produziert worden. Die TV-Praktikantin und Probandin beschäftigt aber etwas ganz anderes: die Leute, die hier unten gestorben seien, die man habe «verrecken» lassen. «Das ist schon ein ganz spezielles Gefühl.»