«Einige grüne Anliegen werden sich relativieren»: Kurt Fluri blickt aufs vergangene Jahr und in die Zukunft

Erneut für vier Jahre in Bern. Doch im Nationalrat hat sich die Umgebung verändert. Wie fühlt man sich als 64-jähriger Routinier inmitten von jung, grün und weiblich?

Kurt Fluri: Ich habe sicher keine Probleme damit – ich fühle mich auch nicht alt und bin gespannt auf die neuen Persönlichkeiten im Bundeshaus. Und dann freue ich mich darauf, wie bisher in der Staatspolitischen und Verkehrskommission weiterarbeiten zu dürfen.

In 20 Monaten wählt Solothurn einen neuen Gemeinderat. Wird die grüne Welle auch dort alles überspülen?

Da bin ich nicht so sicher. Einige dieser grünen Anliegen werden sich sehr relativieren. Und zwar durch die Langfristigkeit der Wirkung und die relative Bedeutungslosigkeit von dem, was wir hier für das globale Klima tun können. Das Klimaproblem anzugehen, das funktioniert nicht nur über Gesetze, sondern vor allem über das persönliche Verhalten.

Im Frühling 2021 dreht sich dann auch alles um die Nachfolge von Kurt Fluri. Aber bis jetzt wird der Ball absolut flach gehalten. Weil man noch nichts Genaueres weiss oder wissen soll?

Wir sind noch früh dran. Viele Leute meinen, man könne in der Politik jemanden aufbauen. Die meisten Kandidaturen werden rund ein halbes Jahr vor den Wahlen bekannt. Aber die parteiinterne Findungskommission – ich gehöre ihr auch an – wird im Lauf der nächsten Monate ihre Erkenntnisse an den FDP-Parteivorstand weitergeben. Und dieser dann über die weitere Kommunikation entscheiden.

Wie lief das eigentlich 1993 ab, als Sie zum Stadtpräsidenten gewählt wurden?

Im Januar 1993 gab mein Vorgänger Urs Scheidegger bekannt, dass er auf den 1. Juli nach Bern wechseln wolle. Auch damals gab es eine Findungskommission, und wir mussten an einem Samstagnachmittag alle zu einem Hearing oben im Roten Turm antraben. Im Frühling war dann vor 500 Personen im Konzertsaal die Parteiversammlung zur Ausmarchung der Kandidatur. Neben mit traten damals noch Monique Saudan, Jürg Christen und Raymond Melly an. Meine Wahl gegen die grüne Kandidatin Marguerite Misteli und den SP-Kandidaten Klaus Koschmann erfolgte dann am 27. Juni. Drei Tage später musste ich das Amt übernehmen.

Das Politikum dieses Jahres war sicher der hauchdünne Entscheid an der Urne, bei der bisherigen Gemeindeorganisation zu bleiben. Seither scheint das Reformfieber merklich abgekühlt zu sein.

Die Arbeitsgruppe zur Gemeindeorganisation, bestehend aus zehn Mitgliedern des Gemeinderats, ist am Arbeiten. Der Fahrplan, auf die neue Legislatur ab Mitte 2021 eine neue Gemeindeorganisation in Kraft zu setzen, wird immer noch eingehalten. Auch durch die erheblich erklärte Motion von Franz Meier sind die Leitplanken für die Reform gesetzt.

Die da wären?

Die Motion verlangt eine Stärkung des Gemeinderats in seiner Exekutivfunktion. Der Rat hat aber auch Stossrichtungen formuliert. So das Schaffen von Ressorts innerhalb der Gemeinderatskommission GRK, eine Optimierung der Prozesse im Gemeinderat selbst und eine bessere Einbindung der Kommissionen.

Auch um ein bis im Sommer heiss gekochtes Polit-Thema ist es im zweiten Halbjahr sehr ruhig geworden: die Ortsplanungsrevision. Warum? Und wie soll es jetzt weitergehen?

Wir haben den zweiten Vorprüfungsbericht des Kantons zur Revision erst im Herbst erhalten. Nun wird es dazu zwei Informationsanlässe für den Gemeinderat geben, ehe das Paket in die GRK und am 18. Februar für den Auflagebeschluss in den Gemeinderat kommt. Die Auflage sollte dann im März erfolgen.