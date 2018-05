Traditionell ist der «Türk» Anlaufstelle für den Gemeinderat, um nach getaner Sitzung beim Feierabendbier weiterzupalavern. Derzeit allerdings unmöglich, denn das Restaurant ist zu. Was für den Rat weiter nicht schlimm ist, denn er tagt derzeit ohnehin jeweils bis Mitternacht. Auch an der Fasnacht ist der «Türk» eine beliebte Schnitzelbank-Adresse. Doch auch die Fasnächtler dürfen hoffen.

«Wir suchen einen neuen Pächter und ich habe einige Interessenten. Bis im Herbst hoffe ich, dass das Restaurant unter neuer Leitung wieder offen ist», sagt Reto Büttiker-Mathys, Eigentümer der Liegenschaft Schaalgasse 11 und Heimwehsolothurner, der in Schaffhausen lebt.

Zum plötzlichen Abtauchen des bisherigen Pächters mag er sich nicht konkret äussern. Es sei eine unschöne Sache gewesen, und «das wird nie mehr passieren». Jedenfalls hat ein Reinigungsinstitut die Räumung und das Putzen des Lokals übernommen – in den gefüllten Mulden fanden sich bezeichnenderweise einige grosskalibrige Säcke Konfetti. Nur so viel verrät Büttiker noch: Die Gäste seien zuletzt unzufrieden mit dem Wirt gewesen, auch an der Fasnacht.

Ein Familien-Anliegen

Noch immer trauert der Hauseigentümer den 25 Jahren nach, als die gastfreundliche Familie Erisik mit ihrem Döner ständig für «Fullhouse» gesorgt hatte. «Damals lief die Beiz rund», gibt Reto Büttiker unumwunden zu. «Das Restaurant Türk existiert seit gut 300 Jahren», weiss der Hauseigentümer, «und schon mein Grossvater und auch mein Onkel wirteten auf dem Restaurant. Es bleibt in Familienbesitz und wird auch weiterhin eine Beiz sein», betont der Besitzer, der als ehemaliger Guggeschränzer noch immer gerne während der Fasnacht seine alte Heimat besucht.

Charakteristisch für das heimelige Lokal an der Schaalgasse 11 ist das «Wirtshausschild» oder vielmehr die Figur eines sitzenden Türken mit seinem Turban über der Türe. Den Namen hat das Restaurant in früheren Zeiten dank einer ganz besonderen Geschichte erhalten: Unter den Angestellten soll ein Mann durch seine Gastfreundlichkeit und Hilfsbereitschaft ganz besonders hervorgestochen sein. Er war Türke, und ihm zu Ehren nannte man das Lokal fortan «Türk». Ein Name also, der für jeden Wirt eine Verpflichtung sein sollte, ausser ...