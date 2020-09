Eine «spezielle Saison» endet für die Badi – Bauarbeiten an Luder-Hochbauten starten bald

Am Samstag, 19. September 2020, um 19 Uhr, schliesst das Freibad an der Aare in Solothurn seine Saison ab. Die Vorgaben des Bundesamtes für Gesundheit aufgrund von Covid-19 seien sowohl für die Badegäste wie auch für das Bade- und Restaurantpersonal eine grosse Herausforderung gewesen, teilt die Einwohnergemeinde mit. Diese sei aber von allen gut gemeistert worden.

Alle Besucherinnen und Besucher werden gebeten, die Schlüssel zu den Kabinen bis spätestens zu diesem Zeitpunkt an der Schwimmbadkasse abzugeben. Für nicht zurückgegebene Schlüssel verfalle das Depot.

In Kabinen zurückgelassene, nicht abgeholte persönliche Gegenstände und Wertsachen werden nach der Schliessung des Bades dem Fundbüro der Stadtpolizei übergeben. Abonnemente müssen nicht retourniert werden, sie können in der Saison 2021 wieder erneuert werden.

Sanierung Luder-Hochbauten im Freibad

Der Zeitpunkt für die Schliessung hängt mit den anstehenden Bauarbeiten in der Badi zusammen. Weil bereits am 21.September der Baustart für die 1.Etappe der Gesamtsanierung der Luder-Hochbauten beginnt, kann das Freibad nicht bis zu den Herbstferien geöffnet bleiben. Der Kredit von 7.8 Millionen Franken für diese Arbeiten war von den Stimmberechtigten am 9. Februar 2020 an der Urne genehmigt worden.

Der Garderobentrakt längs zum Sportbecken sowie die Büroräumlichkeiten inkl. Kiosk werden auf den neusten Stand gebracht. Bereits in der Woche vor der Badi-Schliessung erfolgen Räumungsarbeiten, weshalb ausserhalb des Freibades zusätzliche Container aufgestellt werden. «Die Badegäste werden dadurch jedoch nicht beeinträchtigt», schreibt die Stadt.