Auf die Ausschreibung der Stadt meldeten sich neun Interessierte, die sich einzeln oder als Team mit einem möglichen Gastrokonzept bewarben. Zwei von ihnen kamen in die engere Wahl. Nun ist klar, wer den Zuschlag bekommen hat: Das Solothurner Traditionsunternehmen Suteria Chocolata AG übernimmt den Betrieb ab der Saison 2019.

90 Angestellte davon 10 Lernende in vier verschiedenen Berufen, fünf Standorte, davon drei mit Cafés, bilden seit Jahren die Basis der Suteria. «Als Café- und Gastrobetrieb mit grosser Event- und Cateringerfahrung bringen die innovativen Unternehmer das nötige Know-how mit», lobte die Stadt in einer Medienmitteilung. Das Restaurant im Freibad stelle für die Suteria eine optimale Ergänzung zu ihren anderen Betrieben in der Stadt dar, heisst es seitens des neuen Gastropartners. Auch die Nähe zum Produktionsstandort an der Hans Huber-Strasse bringe dank der schnellen und einfachen Logistik Synergieeffekte.

Die Stadt Solothurn zeigt sich erfreut, dass sie auf die kommende Badesaison die Verantwortung für den Betrieb des Freibad-Restaurants inklusive Kiosk in kompetente Hände legen kann. «Uns ist es wichtig, dass der Betrieb professionell geführt wird, sich die neue Pächterin für Nachhaltigkeit engagiert und ihr Angebot den Bedürfnissen der Kundschaft anpasst.» Die Suteria habe alle Erwartungen der Stadt Solothurn erfüllt. Sie ist eine Unternehmung aus der Region, die vor allem mit regionalen Betrieben zusammenarbeitet und den grössten Teil ihrer Produkte selber herstellt. (egs)