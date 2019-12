Eine Reise durch die ganze Stadt: Die alte Solothurner Jubiläumslaterne sucht noch Etappenhalte

«Sie ist schön alt, sie ist historisch wertvoll, aber vor allem ist sie in Festlaune: Die alte Strassenlaterne der Stadt Solothurn gibt ein schummriges und warmes Licht. Sie ist so farbig wie nie zuvor und bereit, ein Jahr durch verschiedene Solothurner Stuben oder Geschäfte zu reisen», schreibt die Einwohnergemeinde in einer aktuellen Medienmitteilung. Das Unikat soll an 52 Orten daran erinnern, dass Solothurn sein 2000-Jahre-Jubiläum feiert. Erstmals angezündet wird die Laterne am 1. Januar in der Rythalle aus Anlass des Jubiläumsstarts. Ab dem 6. Januar wird sie im Café de l’Industrie zu sehen sein.

Viele weitere Etappenorte seien schon bekannt, heisst es weiter in der Mitteilung. Aber es gebe auch noch freie Wochen, an denen die Laterne noch Gastgeberinnen und Gastgeber sucht. Personen oder Institutionen, welche die Laterne gerne für eine Woche bei sich hätten, sind gebeten, sich bei der Stadtkanzlei melden (info@solothurn.ch oder 032 626 92 05).

Wer ausserdem am 1. Januar beim Startanlass zum Jubiläumsjahr dabei sein möchte, könne sich einen kostenlosen Eintrittsbon bei Region Solothurn Tourismus abholen. «Es hat solange es hat.» (egs)