Eine Fasnacht beendet, wie sie Honolulu noch nie gesehen hat

Schwerarbeit für Peter Studer, Ober der Narrenzunft Honolulu: Nach dem Entscheid um 17 Uhr, den Böen-Böögg nicht abzufackeln, musste er sein Intro zur närrischen Abdankung umschreiben. «Wir sind halt eine denkmalgeschützte Stadt. In Grenchen wäre das nicht passiert.» Auch abgesehen vom «Trocken-Böögg» sei diese Fasnacht eine sehr spezielle gewesen, verwies er auf die Entschuldigung der Fasnachtsgazette «von zuletzt noch eineinhalb Minuten», deren Redaktion zur Satisfaktion täglich zwei «Ave Maria» habe beten müssen. Dazu schilderte Studer blumig, wie eine völlig korrekte Fasnacht auszusehen habe, doch sollte diese «e chly fräch sy» und Grenzen ausloten können.

Der Schwanengesang des Garderobiers

Damit leitete er über zum Schwanengesang des Abends, denn Zunft-Garderobier Bernhard «Bänz» Christen» gab nach 15 Fasnachten seinen grünen Mantel ab. Er geisselte das Vergessen des Bundesarchivs mit 57,8 Stellenprozent in Sachen Spionage-Affäre, das Nichtauffinden der Dossiers «wäre der Zentralbiblothek Solothurn nicht passiert.» Dann mokierte sich der Narr über die Stadtverwaltung und die Regio-Energie, die zum Familienunternehmen mutiert sei: «Felix Strässle ist Direktor, seine Frau am Empfang, die Tochter macht das Marketing.» Begleitet von Zunftkamerad Beat «Willi» Wyler stimmte Christen seinen melancholischen Abschied an: «Adiö, dir liebe Fasnächtler!»

