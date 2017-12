«Im Namen von Kaiser August – einschreiben bitte!» So klingt es am Sonntag wieder, wenn die Solothurner Weihnachtsreise in langjähriger Tradition die biblische Geschichte in Szene setzt. Abermals werden Passanten beim Betreten der Altstadt auf des Kaisers Geheiss gezählt, abermals stapfen römische Soldaten über die Pflastersteine, abermals schlummert in der Krippe das Jesuskind, und abermals bietet sich Gross und Klein ein Spektakel in Anlehnung an die Geburt Jesu und die Verfolgung des neugeborenen Königs durch Herodes. Gleichzeitig findet am Sonntag auch dieses Jahr wieder der erste von zwei Sonntagsverkäufen im Advent statt.