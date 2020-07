«Ein Reisebüro bietet Sicherheit»: Wie «El Travel» dem Coronasturm zu trotzen versucht

Ob gross oder klein: Die Coronakrise trifft die Reisebüros hart. In der Stadt Solothurn gibt es viele grosse Büros wie Kuoni und Knecht Reisen. So informiert Knecht Reisen, dass sie Stellenabbau planen. Ob das hier in Solothurn geschehen wird, ist noch nicht klar, denn: «Wir erteilen zu einzelnen Verkaufsstellen, Abteilungen oder Marken der Knecht Reisegruppe keine detaillierten Angaben zu Anstellungsverhältnissen oder einem allfälligen Stellenabbau.» Der Mediensprecher von Kuoni erklärt, dass sie aktuell noch prüfen, wie «sie Kosten und Strukturen an den coronabedingten Umsatzrückgang anpassen». Kuoni will auch an ihrem «signifikanten Filialnetz» festhalten, denn Kuoni sei überzeugt, dass die Nachfrage nach Reisebüros steigen wird, denn jetzt sei Reiseberatung und eine risikolose Buchung wichtig. TUI hat auf die Anfrage nicht geantwortet.

24-Stunden-Hotline wird möglicherweise gefragt sein

Ähnlich schätzt das Heinz Schachtler ein. Er ist seit 29 Jahren Inhaber des Travellino Travel Shop Schatler an der Theatergasse und hat drei Mitarbeiter. Er habe die Fixkosten heruntergefahren und Anpassungen in den Öffnungszeiten vorgenommen. Auch er hat Kurzarbeit für seine Angestellten beantragt. Die Hauptaufgabe liegt heute darin, Stornierungen vorzunehmen. «So etwas habe ich in meiner fast 30-jährigen Karriere noch nie erlebt», meint er. Er könne noch wenige Ferien wie Hausboot oder Fahrradferien verkaufen, sonst sei keine Reiselust spürbar. «Es wäre ein sensationelles Jahr für uns gewesen», meint er enttäuscht. Aber auch er glaubt, dass seine Dienstleistung in Zukunft mehr gebraucht wird, da das Reisen mit den dynamischen Regelungen komplizierter wird. Er hat schon lange eine 24-Stunden-Hotline, die in Zukunft bestimmt mehr gewünscht wird. (jfr)