An Gemütlichkeit fehlte es in der Solothurner Rythalle so wenig wie an Haxn, Festbier im Masskrug und Brezn. In der Reithalle sind die ersten zwei tollen Nächte der Dirndl-Madln und Lederhosen-Buam vorbei, die zweite Staffel der Oktoberfest-Sause folgt am nächsten Wochenende im gleichen Rahmen mit Stimmungsmusik, Anstossen und Schunkeln. Hauptsache, der Bayern-Dresscode wird eingehalten – der Rest dazu ist dann ein Selbstläufer.

