Zur Cuno-Amiet-Ausstellung wird ein breites Rahmenprogramm angeboten. An den Sonntagen, 30. Sept., 2. Dez. und 6. Jan. 2019 gibt es jeweils ab 11 Uhr öffentliche Führungen. Am Samstag, 20. Okt., findet um 16 Uhr eine Führung speziell mit dem Fokus auf Amiets Rolle im Kunstverein Solothurn statt. Am Samstag, 6. Okt., geht es via Bus «auf die Spuren von Cuno Amiet» nach Hellsau, Oschwand und Umgebung. Anmeldung an: christine.kobel@solothurn.ch. Unkostenbeitrag 30 Fr. Am 6. Nov. findet um 19 Uhr ein Vortrag mit Franz Müller zum Thema «Das Rütli der Schweizer Kunst; Cuno Amiets Oschwand» statt. (frb)