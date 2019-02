Die einen gehen, die anderen kommen. Munter dreht sich das Karussell der Geschäftsadressen in Solothurn. Neues Leben ist am Samstag in eine lange leerstehende Liegenschaft eingekehrt. Vor zweieinhalb Jahren war Austrinkete im beliebten Restaurant zum Fritz an der Judengasse 2. Die kantonale Pensionskasse hatte es von der Besitzerfamilie Haudenschild erworben und umgebaut. Doch ins Parterre wollte lange niemand einziehen. Dafür freut sich jetzt Margot Kaufmann aus Oensingen über ihr neues Geschäft «Needful Store & more» schon fast unbändig: «Es war, als hätte der Laden auf mich gewartet. Er hat Charme und eine gute Energie.»

Leidenschaft fürs Schöne

Die vormalige Regionalverkaufsleiterin hat mit 55 Jahren den Sprung in die Selbstständigkeit gewagt und setzt auf ganz speziell Produkte: nachhaltige Vintage-Möbel aus Kanada, hergestellt in Familienunternehmen. «Ich kenne jeden Händler persönlich, und in jedem Produkt steckte ein Geschichte», weiss Kaufmann. Es seien keine «fake vintage Möbel» made in China, beteuert die Geschäftsfrau, «hier kann ich meine ganze Leidenschaft fürs Schöne ausleben.» Das neue Geschäft ist am Montagnachmittag geöffnet, dann unter der Woche von 9 bis 12.30 und von 13.30 bis 18 Uhr, Donnerstags bis 20 Uhr, am Samstag durchgehend von 9 bis 17 Uhr.

Und ein Wegzug

Zu Margot Kaufmanns Bedauern hat sich für die von ihr geschlossene Lücke an der Judengasse zeitgleich eine neue aufgetan. Das Bettwarengeschäft Samina gegenüber ist ausgezogen und hat eine leere Schaufensterfront hinterlassen. Max Lerch mit seinem «Schlaf-gesund-Konzept» will die Kundschaft am 14. Februar zwei Ecken weiter am neuen Standort begrüssen in der ehemaligen Textilreinigung Gloria oben am Friedhofplatz.