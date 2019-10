Ein ehemaliges Pfarrhaus findet eine neue Rolle

Verein Intakt An den beiden Standorten in Neuendorf und Solothurn bietet der Verein Intakt insgesamt 20 erwachsenen Personen mit einer psychischen Beeinträchtigung einen betreuten Wohnraum an. Das Betreuungspersonal mit rund 16 Vollzeitstellen sorgt für einen professionellen Betrieb während 24 Stunden an 366 Tagen. Die Bewohnerinnen und Bewohner verfügen durchwegs über Einzelzimmer und treten freiwillig in den Verein ein – können jedoch die Institution im Rahmen des vereinbarten Aufenthaltsvertrags wieder verlassen. Es werden keine freiheitsbeschränkenden Massnahmen durchgeführt.

Nahe beim Wölfli-Huus in Neuendorf verfügt der Verein zudem über das Atelier Aloïse Corbaz, das maximal 20 Menschen mit Bedarf für eine betreute Tagesstruktur aufnehmen kann. Auf 230 Quadratmetern stehen zwei Werkräume für kreative und handwerkliche Tätigkeiten zur Verfügung, ergänzt durch ein Bistro sowie einen, Strick- und Nähbereich. (ww)