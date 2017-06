Der ehemalige Kindergartenraum in der Liegenschaft an der Unteren Steingrubenstrasse 27 werde gemäss Schulenplanung nicht mehr benötigt, teilte die Stadtkanzlei am Mittwoch mit. Das Stadtbauamt geht davon aus, dass acht und im Falle einer Notlage zwölf Asylsuchende untergebracht werden können.

Ideal sei die Lage der Unterkunft auch, weil die Sozialen Dienste bereits die Wohnungen im nördlich gelegenen, ebenfalls stadteigenen Zweifamilienhaus für die Unterbringung von schutzbedürftigen Flüchtlingsfamilien nutzten, heisst es in der Medienmitteilung.

Die Stadt sammelt nach eigenen Angaben seit fünf Jahren mit Kollektivunterkünften für Asylsuchende gute Erfahrungen. In Einrichtungen bis 20 Personen würden jeweils Menschen aus dem gleichen Herkunftsland untergebracht. Die Stadt Solothurn verfügt über fünf Kollektivunterkünfte sowie über 14 Wohnungen.