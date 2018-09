Am Stand der «Solothurner Zeitung» wird die ganze HESO-Woche gejasst. Je ein Redaktionsmitglied und ein Promi treten gegen zwei Leserinnen oder Leser an. Den Anfang machten Schriftsteller Franco Supino und Urs Byland (Redaktor Lebern, Bucheggberg, Wasseramt). Jeweils um 17 Uhr jassen am Montag, 24. September, Sängerin Margreth Biberstein und Fränzi Zwahlen-Saner (Redaktorin Thal-Gäu, Regionalkultur), am Dienstag, 25. September, 17 Uhr: Stadtschreiber Hansjörg Boll mit Redaktionsassistentin Yvonne Aregger, am Mittwoch, 26. September, Schauspieler Hanspeter Bader mit Stadtredaktor Wolfgang Wagmann. Am Donnerstag, 27. September, sind dann Fasnächtler Fritz Rickli und Rahel Meier (Redaktorin Lebern, Bucheggberg, Wasseramt) an der Reihe, am Freitag, 28. September, SVP-Nationalrat Christian Imark und Kantonsredaktor Lucien Fluri. (szr)