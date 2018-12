Der Verein Solothurner Steinfreunde betreibt das Solothurner Steinmuseum, das sich in der Loggia westlich der Jesuitenkirche befindet. Ausgestellt sind römische Steinrelikte wie Grabsteine und Steine mit Bau- oder Weiheinschriften, aber auch neuzeitliche Werkstücke wie Grabplatten, Fenstersäulen, Brunnenteile, ein Wappenrelief vom ehemaligen Berntor oder die 1623 datierte St.-Ursen-Statue vom Bieltor. Ausserdem wird anhand von Werkzeugen und Dokumenten Einblick in das jahrhundertealte Handwerk der Steinbearbeitung geboten. Die Steinexponate gehören zu zwei Dritteln dem Kanton und zu einem Drittel der Stadt. Deshalb leisten Kanton und Stadt seit einigen Jahren finanzielle Beiträge in der Höhe von 30 000 Franken an die Betriebskosten . Nur damit war es möglich, das Museum in den Monaten Mai bis und mit Oktober an mindestens fünf Werktagen am Nachmittag und am Sonntagvormittag zu öffnen.

Zur Aufrechterhaltung des Museumsbetriebes ist vorgesehen, dass der Kanton , vertreten durch das Amt für Denkmalpflege und Archäologie, von 2019 bis 2023 einen jährlichen Beitrag in der Höhe von 20 000 Franken an die Betriebskosten beisteuert. Die Stadt Solothurn wird einen Beitrag von 10 000 Franken pro Jahr ausrichten. Diese Regel ist auf fünf Jahre befristet und danach neu auszuhandeln.