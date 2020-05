Ehemalige Lernende übernehmen die Drogerie Nagel an der Hauptgasse

Die Drogerie Nagel Naturathek an der Hauptgasse 9 ist ein traditionsreiches Unternehmen. Sie wurde 1904 von der Familie Bünzly als erste Drogerie der Stadt Solothurn gegründet und war später unter dem Namen «Drogerie Bünzly» bekannt. Seit 1983 befindet sie sich unter dem Namen «Drogerie Nagel» im Besitz von Bruno Nagel. Er baute sie in den späten 80ern um und erweiterte sie 2016 um ein modernes Fabrikationslabor, wo heute unter dem Namen Naturathek über 250 verschiedene hausgemachten Produkte hergestellt werden.

Exakt am 1. Mai jährte sich die Übernahme durch Nagel zum 37. Mal. «Es ist, als wäre es erst gestern gewesen», sagt der 67-jährige Drogist und Naturheilpraktiker, der das Unternehmen mit seiner Frau Ursula führt. «Es macht nach wie vor grosse Freude, meine Passion ausüben zu dürfen.» Besonders stolz sind die beiden mittlerweile pensionierten Inhaber auf die eigene Naturathek. Sie erinnere Nagel an «seine Zeit», als Drogerien viele ihrer Produkte noch von Hand herstellten. «Das wurde immer weniger praktiziert aber nun kommt der Trend wieder auf», sagt er. Das mache seine Drogerie besonders auch für junge Leute attraktiv.

In den Fussstapfen der Vorgänger

Das findet auch der Drogist und ehemaliger Lernender der Nagels, Mario Witmer. Er übernimmt am 1. Juni gemeinsam mit Deborah Grogg, die seit drei Jahren das Geschäft an der Hauptgasse führt, das Traditionsunternehmen. Damit tritt er in vielerlei Hinsicht in die Fusstapfen seines Vorgängers: Der 32-Jährige absolvierte 2008 seine Lehre zum Drogisten in der ehemaligen Filiale der Drogerie Nagel im Solomarkt. Nachdem er anschliessend zwei Jahren in Bern gearbeitete hatte, schloss er die Ausbildung zum eidg. dipl. Drogisten HF an der Höheren Fachschule in Neuenburg ab und übernahm die Geschäftsleitung in zwei Luzerner Drogerien.

Nun ist der Subinger zurück in Solothurn und ergänzt sein Portfolio mit einer Weiterbildung zum Naturheilpraktiker in der Praxis von Bruno und Ursula Nagel. «Die Idee zur Weiterbildung ist in den Gesprächen zur Übernahme des Unternehmens entstanden», sagt Witmer. Damit hätte er dieselbe berufliche Basis wie sein Vorgänger. «Die Drogerie hat mich doch sehr geprägt. Hier bin ich ins Berufsleben eingestiegen und hatte erstmals Kontakt mit dem Beruf, für den ich heute lebe.»