«Im Bier hat es etwas, das nicht nur den Durst stillt, sondern das Herz erwärmt.» Sprach Biertage-Organisator Alex Künzle. «Und drum gitts kes Fürobe-Goggi, sondern es Fürobe-Bier!» Damit brachte er auf den Punkt, was die grosse Gästeschar an die Eröffnung der 15. Solothurner Biertage gelockt hatte: Die Braukunst in all ihrer Vielfalt – zu geniessen in und hinter der Reithalle während drei Tagen an 46 Ständen mit 50 Brauereien.

Künzle sezierte zur Begrüssung den Schweizer Biermarkt, der weitgehend den 20 grössten Brauereien gehört. «Den anderen bleiben da nur Brosamen», stellte er lakonisch fest. Von den 730 übrigen seien allerdings 600 nur sogenannte «Nano-Brauereien», die «wirtschaftlich gar nicht ins Gewicht fallen.»

Doch surfe das Bier auf einer Erfolgswelle, «und ständig werden neue Bierstil-Richtungen kreiert», erklärte Alex Künzle das Biertage-Phänomen – immerhin ist der Anlass seit dem Start 2003 von 3000 auf über 11 000 Fans im vergangenen Jahr angewachsen. «Ja, wer hätte das gedacht», befand der «Godfather» der Solothurner Bierkultur schon fast erstaunt.