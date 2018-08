Die Familie von Roll hat gerade die Nase voll vom Suchen nach ihrem achtjährigen Kater Otto. Über 20 Hinweise hat sie seit Ottos Verschwinden am 17. Juni erhalten – auch von diversen Tiermediatoren, die den Aufenthaltsort des Katers erfahren haben wollten. «Die Anteilnahme ist riesig», so Andreas von Roll. Meistens begab sich die ganze siebenköpfige Familie auf die Suche. Jedes Mal ohne Erfolg. «Es ist frustrierend, denn jedes Mal schöpft man Hoffnung.» Hoffnung, dass der prächtige Kater, der seit Jahren quasi zum Stadtbild Solothurns gehört, wieder nach Hause findet.

Was ebenfalls dazu kam: «Es war fast peinlich, dass wir in fremden Quartieren herumstrichen und in Gärten hineinspähten», erzählt von Roll. «Wir sind uns schon fast wie Katzendiebe vorgekommen.»

Vor einigen Tagen wurde in der Allmend ein schwarzer Kater entdeckt, der Otto verblüffend ähnlich war. «Wir waren überzeugt, dass das unser Kater ist», so von Roll. Er habe sich gleich bewegt. «Es war nur komisch, dass er sich nicht von uns anfassen liess.» Man habe ihn gefüttert und am Dienstagmorgen gelang es Simone von Roll, das Tier zu fassen. Beim Tierarzt stellte sich dann aber heraus: Der schwarze Kater ist nicht gechippt. Und im Gegensatz zu Otto hat er einen abgebrochenen Zahn und wiegt 200 Gramm weniger.

Nur einen Doppelgänger gefunden zu haben, bedeutet eine grosse Enttäuschung für von Rolls. Jetzt legt sie erst einmal eine Pause mit der Suche ein. Es sei sowieso wahrscheinlicher, dass Otto einmal bei einem Tierarzt lande und man durch den implantierten Chip auf die Besitzer kommen würde.

Die Familie hofft, dass Otto noch lebt und dass es ihm gut geht, wo immer er gerade ist. An einen Unfall glaubt sie nicht. «Wenn er überfahren worden wäre, hätten wir das erfahren», ist Andreas von Roll überzeugt. Es sei wohl eher möglich, dass jemand Otto mitgenommen habe und ihn nicht mehr rauslassen würde. (ldu)