Dass eine Seniorin in einer Kindertagesstätte als Freiwillige Einsatz leistet, ist in der Form, wie man es in der Kindertagesstätte Lorenzen antrifft, im ganzen Kanton Solothurn einmalig. Das Pilotprojekt geht aus dem seit einigen Jahren erfolgreichen Projekt «Senioren im Klassenzimmer» hervor, das die Pro Senectute Kanton Solothurn im Auftrag der öffentlichen Hand durchführt und nun erstmals auch auf der vorschulischen Stufe zum Einsatz kommt. Bei «Senioren im Klassenzimmer» bringen sich die Senioren als Freiwillige mit ihrer Lebenserfahrung und ihren Ressourcen während eines halbtägigen Einsatzes pro Woche in den Unterricht ein und dienen so als Brückenbauer zwischen den Generationen.

Nicht weniger als 200 Freiwillige sind es bisher, die in 68 Gemeinden des Kantons tätig sind. «Interessierte Seniorinnen und Senioren unterziehen sich einem sorgfältigen Auswahlverfahren», erklärt Projektleiterin Sabina Lutz von Pro Senectute. Die Ausgewählten erhalten nach einem Briefing Schulungsmöglichkeiten zu Themen wie «Distanz und Nähe», zu Disziplinfragen oder zum Lehrplan 21. Wie Lutz weiter erläutert, sei die Nachfrage für die so genannten Schulgrosis und Schulättis grösser als der eigentliche Bestand an Freiwilligen: «Wir sind daher immer auf der Suche nach neuen Interessierten», so Lutz. (ak)

Infos im Internet: https://so.prosenectute.ch (unter der Rubrik «Engagement»)