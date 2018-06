Die Kleidung, welche sie über einen Grosshändler aus Deutschland bestellen, besteht nicht nur aus hundert Prozent Bio-Baumwolle, sondern entspricht auch den Anforderungen der Fair Wear Foundation und erfüllen den Global Organic Textile Standard (siehe Box). «Es ist ein Schritt in die richtige Richtung und gegen die konsumorientierte Kleidungsindustrie von heute», umschreibt Gaszozcu die Absicht hinter der Marke «Brave». Eine Absicht, die zwar zweifellos vorbildlich und förderungswürdig, aber nicht gerade brandneu ist?

«Das stimmt schon», räumt Schneider ein. «Aber», setzt Gazozcu sogleich an, «ich habe noch nie erlebt, dass mir jemand so erzählt hat: ‹He, ich habe im Fall ein T-Shirt zu Hause, das fair und sogar umweltfreundlich produziert wurde.›» Was er damit meine: «Solche Kleider sind für Jugendliche meistens einfach zu teuer.»

In diesem Punkt bilde «Brave» jedoch eine Ausnahme, streicht Helmy hervor. Wichtiger als selbst möglichst viel Umsatz zu generieren, sei ihnen nämlich, nachhaltige Kleidung für alle zugänglich zu machen und eben nicht nur denen, «die mal schnell 120 Franken für einen Pulli übrig haben».