Insgesamt 247 Musikvideos wurden für den «Best Swiss Video Clip» 2018 eingesendet. Davon schafften es 14 Videos in die Nähere Auswahl. Von diesen wiederum wurden die fünf besten nominiert.

Die Clips der Schweizer Künstler Crimer, Min King, None of Them, Igorrr und Scarlett’s Fall konnten am Samstag an den Solothurner Filmtagen ebendiese fünf Nominationen entgegen nehmen und erhielten je 2000 Franken.

Die fünf nominierten Clips wurden im Rahmen der «Upcoming Award Night» gefeiert. Das gesamte Filmprogramm «Best Swiss Video Clip» wird in Solothurn am Mittwoch, 31. Januar 2018 um 16:45 Uhr im Kino Canva Blue noch einmal gezeigt.

Die folgende Clips wurden für den «Best Swiss Video Clip» 2018 nominiert: