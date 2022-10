Diebstahl Nach Diebstahl beim Gerechtigkeitsbrunnen in der Solothurner Altstadt: Der «Türkische Sultan» und der «Schultheiss» halten wieder etwas in ihren Händen Beim Gerechtigkeitsbrunnen wurden der Krummsäbel und das Zepter wieder angebracht, welche diesen Frühling entwendet wurden. Beide wurden nachgefertigt.

Gerechtigkeitsbrunnen: Zepter und Krummsäbel sind zurück. Fabio Vonarburg

Anfang April muss die Tat passiert sein: Dann wurde der Gerechtigkeitsbrunnen, der an der Ecke Haupt- und Pfisterngasse in der Solothurner Altstadt steht, ausgeraubt. Den genauen Zeitpunkt kennt man nicht, bemerkt wurde der fehlende Krummsäbel in der Hand des «Türkischen Sultans» und das fehlende Zepter des «Schultheiss» erst am 10. April.

Die Tat sorgte damals für rauchende Köpfe. Neben dem finanziellen Schaden von mehreren tausend Franken sei das eine «masslose Respektlosigkeit» gegenüber dem historischen Kulturdenkmal, wie es der kantonale Denkmalpfleger Stefan Blank formulierte.

Neben dem Zeitpunkt der Tat bleibt auch die Täterschaft bislang unbekannt. Bis heute bleiben auch die aus vergoldetem Messing bestehenden Attribute wie vom Erdboden verschluckt.

Der Krummsäbel und der Zepter sind nun nachgefertigt und wieder am Brunnen befestigt worden. Jetzt sind die im 16. Jahrhundert entstandenen Figuren wieder vollständig ausgestattet.

Damit eine solche Tat nicht mehr geschieht, werde die Polizei nun auch gezielt die historischen Brunnen überwachen.