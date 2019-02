Eigentlich bildet sie den westlichen Startpunkt der Ausgangsmeile am Landhausquai: die «Billard Bar» am Stalden 1. Nur werfen schon seit einigen Jahren diverse Vorfälle ein unvorteilhaftes Licht auf den Betrieb von René Weydknecht. Letzte Aktennotiz der Polizei in dieser Sache: Am 12. Januar fand eine Razzia in der «Billard» Bar statt.

Zwar seien lediglich Kleinstmengen an diversen Betäubungsmitteln gefunden worden, ist seitens der Kantonspolizei auf Anfrage zu vernehmen. Zudem wurde vor der Billard Bar ein 37-jähriger Algerier, der zur Verhaftung ausgeschrieben war, angehalten und festgenommen.

Immer wieder Vorfälle

In Erinnerung bleibt aber die Ausbeute der Grossrazzia von Ende September 2016: Zwei verhaftete Personen, fünf Anzeigen und eine Busse wegen Verstoss gegen das Betäubungsmittelgesetz und 90 Gramm festgestellte Drogen. Im darauffolgenden halben Jahr rückte die Polizei aufgrund von Meldungen sieben weitere Male aus. Aktenkundig ist auch, dass dafür neben Verstössen gegen das Betäubungsmittelgesetz auch Massenschlägereien, Tätlichkeiten, Diebstahl und Sachbeschädigungen Ausschlag gegeben haben.

Verwarnungen und Anzeigen

So warf bald auch das kantonale Amt für Wirtschaft und Arbeit AWA ein kritisches Auge auf den Betrieb: Im September 2017 flatterte dem Betreiber Weydknecht eine offizielle letzte Verwarnung in den Briefkasten – nach einer vorausgegangenen im Jahr 2012. Neben den im Lokal begangenen Verstössen gegen das Betäubungsmittelgesetz liegen weitere Strafbefehle vor, wie auch die besagte Verwarnung des AWA darlegt. Moniert wurde, dass die Türe zwischen Fumoir und Nichtraucherbereich offengelassen und blockiert worden sei.