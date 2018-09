Sechs Mittelschulverbindungen gibt es in Solothurn, und alle zeigten sie am Samstag, am 7. Verbindungstag seit 1988 ihre Farben: die grünen Wengianer, die Dornachia, Amicitia, die-Arioner, Palater und die Frauenverbindung Adrasteia. Auftakt machte am Vormittag ein Festakt in der Kanti-Aula mit der Festrede von Urs Bucher, Missionschef der Schweiz bei der EU. Das Grusswort hielt mit Stadtpräsident Kurt Fluri natürlich ein Wengianer, ehe sich die über 250 Teilnehmerinnen und Teilnehmern in einem Cortège zum Konzertsaal begaben. Nach einem Erinnerungsfoto vor St. Ursen klang der Verbindungstag auf dem Friedhofsplatz bei gemütlichem Zusammensein aus. (szr)