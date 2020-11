Die ungewöhnliche Fasnacht «Fart 2021» kommt gut an

Am 9. November 2020 hat sich der Vorstand der Vereinigten Fasnachtsgesellschaft Solothurn UNO über die laufenden Arbeiten für die Fasnacht 2021 ausgetauscht. Die Idee der Fart 2021 kommt an: Nicht weniger als 30 Gruppen, Guggen und Bänke wollen am Kunstanlass teilnehmen.