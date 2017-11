Am Wochenende vom 2./3. Dezember zeigen die Synchronschwimmerinnen in der Synchro-Show aktuelle Wettkampfküren sowie eigens für diesen Anlass eingeprobte Showküren. Das Hallenbad der Pädagogischen Hochschule Solothurn wird einmal mehr zum Schauplatz für die traditionelle Weihnachtsshow.

In einem ersten Teil werden die Besucherinnen und Besucher Auszüge aus den Küren zu sehen bekommen, welche die Schwimmerinnen im nächsten Jahr an den regionalen und nationalen Wettkämpfen vortragen werden. Die Soli, Duette und Gruppen wurden durch das Jahr in mehreren Trainings pro Woche hart erarbeitet. Verschiedene Teile aus allen Kategorien werden an der Weihnachtsshow zusammengeschnitten zu sogenannten Medleys.

Ein Hoch von «Broadway»

In einem zweiten Teil zeigen die Solothurner Synchronschwimmerinnen eigens für diesen Anlass einstudierte Showküren zum Motto «Broadway». Das Thema wird sowohl mit Choreografien im Wasser wie auch an Land umgesetzt. In der Pause sowie nach der rund eineinhalbstündigen Show haben die Besucherinnen und Besucher die Möglichkeit, sich im Synchro-Beizli zu verpflegen sowie mit der einen oder anderen Schwimmerin ins Gespräch zu kommen.

Jedes Jahr ein neues Motto

Die Weihnachtsshow wurde im Jahre 1998 zum 75-jährigen Bestehen des Schwimmclubs ins Leben gerufen. Seither ist dieser Anlass stetig gewachsen und fand jedes Jahr unter einem anderen Motto statt – von «Quer durch Olympia» über «Die vier Jahreszeiten» bis zu «Made in Switzerland». Das Publikum wurde jedes Mal in eine andere kreative Synchro-Welt versetzt. Inzwischen erfreuen die Synchronschwimmerinnen bei jeder Weihnachts-Show 700 Besucherinnen und Besucher im Hallenbad der Pädagogischen Hochschule an der Obeen Sternengasse, das eigens für den Anlass mit einer Tribüne ausgestattet wird. (mgt)

Termine der Synchro-Show im Hallenbad Pädagogische Hochschule: Samstag, 2. Dezember, 16.30 Uhr, Samstag, 2. Dezember, 20.15 Uhr, Sonntag, 3. Dezember, 15 Uhr.

Ticketbestellungen sind ab sofort möglich unter: http://www.scso.ch/synchroshow/vorverkauf.html