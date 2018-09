Diesen Samstag, 15. September, findet in Solothurn der 7. Verbindungstag statt. Dieser Anlass wurde 1988 zum ersten Mal durchgeführt und steht seither alle fünf Jahre auf der Agenda. Es gibt in Solothurn folgende sechs Mittelschulverbindungen, welche diesen Tag zusammen zelebrieren: die Wengia (gegründet 1884), die Dornachia (gegründet 1895), die Amicitia (gegründet 1907), die Arion (gegründet 1908), die Palatia (gegründet 1955) und schliesslich die jüngste, die Frauenverbindung Adrasteia (gegründet 1994).

Der Verbindungstag beginnt um 9.30 Uhr an der Kantonsschule, wo in der Aula ein Festakt stattfinden wird. Urs Bucher, Missionschef der Schweiz bei der EU, wird die Festrede halten, und Stadtpräsident Kurt Fluri – er ist selbst Wengianer – wird mit einer Grussbotschaft aufwarten. Mit einem Cortège wird dann die Festgesellschaft – man rechnet mit über 250 Teilnehmerinnen und Teilnehmern – zum Konzertsaal dislozieren, wo über den Mittag das Festbankett stattfinden wird. Am Nachmittag wird auf der St. Ursentreppe ein Erinnerungsfoto von der Festgemeinschaft geschossen, ab 16 Uhr schliesslich klingt das Fest auf dem Friedhofsplatz aus. (mgt)

Weitere Infos gibt es hier.