In Solothurn leben wieder etwas mehr Menschen als noch vor Jahresfrist: 16 741 Köpfe stehen für einen Zuwachs um immerhin 122 Personen in den letzten zwölf Monaten. Das ist nicht sehr viel, aber nun zeigt die Kurve nach dem Stagnations-Knick im Januar 2018 wieder nach oben. Wie in Stein gemeisselt stagniert seit Jahren ein anderer Indikator: Der Anteil der ausländischen Einwohnerinnen und Einwohner liegt mit 3515 recht konstant bei 21 Prozent. In der Reihenfolge hat sich nichts geändert: Solothurn liegt hinter Grenchen mit 17 452 und Olten mit 18 462 Einwohnern immer noch recht klar nur an dritter Stelle der drei Städte im Kanton. In Olten beträgt der Ausländeranteil 29,4 Prozent, in Grenchen 36 Prozent.