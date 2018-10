Die Öffnungszeiten für Gastrobetriebe in der Altstadt und in Altstadtnähe sollen verlängert werden. Die Schaffung dafür geeigneter Gastrozonen ist eine der erklärten Absichten der Ortsplanungsrevision von Solothurn. Auf der einen Seite heissen gerade junge Menschen sowie Gewerbetreibende Öffnungszeiten bis vier Uhr (Gastrozone A) resp. zwei Uhr (Gastrozone B) am Wochenende gut – unter anderem auch in Form der Interessengruppe «Auch eine Barockstadt will jung bleiben». Auf der anderen Seite haben sich die Gegner vor allem aus der Anwohnerschaft zur Interessengemeinschaft «L(i)ebenswertes Solothurn» formiert.

Am Montagabend trafen die Interessenvertreter anlässlich eines Clubgesprächs «Lebendige Stadt» in der Säulenhalle des Landhauses aufeinander. Lebhaft und doch gesittet diskutierte ein bunter Mix an Akteuren über den Vorschlag zur Ortsplanungsrevision. Anwesend waren Gaston Barth (Rechts- und Personalberatung für öffentliche Gemeinwesen), Daniel Baur (Landschaftsarchitekt und Geograf), Viktor Bregger (Grundeigentümer in der Altstadt), Peter Fedeli (Kommandant Stadtpolizei), ), Julia Hostettler (Junge Grüne und Nachtschwärmerin), Andrea Lenggenhager (Leiterin Stadtbauamt), Markus Moerler (Betreiber Eventlokal), Urs Mühle (Interessengemeinschaft L(i)ebenswertes Solothurn), Franziska Roth (Gemeinderätin SP) sowie Martin Volkart (Delegierter Genossenschaft Baseltor).

Rund 350 Interessierte füllten die Säulenhalle bis auf den letzten Sitz- und Stehplatz aus und beteiligten sich im zweiten Teil des Abends am Clubgespräch.