Die Sache mit dem ersten Schnee

Der September 2020 zeigte sich in der Region Solothurn lange von der spätsommerlichen Seite. Dennoch lag das Monatsmittel bei «normalen» 15,3 Grad. Dass keine Abweichung gegen oben zu registrieren war, verdanken wir dem «Wintereinbrüchli» in der letzten Woche.

Es sorgte auch dafür, dass doch noch nennenswerte, aber im Langzeitvergleich zu geringe Niederschlagsmengen zusammenkamen. In Solothurn gab es mit 75,5 Litern oder Millimetern pro Quadratmeter rund zwei Drittel des üblichen Regens, im Wallierhof Riedholz immerhin noch 91,4 Liter.

Eine lange Durststrecke zu Monatsbeginn

Zwar startete der Monat nass, doch blieb es bei knapp 10 Litern Niederschlag, ehe ab dem 3. September ein Allzeithoch für eine 15-tägige Trockenperiode sorgte. Zwischendurch brachte zwar die Bise wie am 7. September einen Dämpfer, aber der Nebel hielt sich noch vornehm zurück. Und so erreichte bei viel Sonne das Thermometer immer wieder Werte knapp unter der 30-Grad-Marke.

Die Aare lud noch Mitte September mit 21 Grad zum Baden ein – dafür blieben die Pilze über weite Strecken sehr rar. Nur ausgebuffte Szenekenner fanden in gewissen feuchteren Waldgebieten der Region um die Monatsmitte eine Woche lang massenhaft Steinpilze und Frauentäublinge.

Der Kälteschock zum Monatsende

Der grosse Wetterwechsel bahnte sich vom 24. auf den 25. September mit einem Kaltluftvorstoss aus Nordwesten an. Innert 24 Stunden musste ein Temperaturrückgang von mehr als 10 Grad hingenommen werden. In seinem Gepäck führte der Schlechtwettereinbruch viel Regen und zunehmend sogar eine eindrückliche Ladung Schnee bis auf 1000 Meter mit sich. So fiel der erste Schnee auf dem Weissenstein am Sonntagmorgen des 27. September rekordverdächtig früh.

In den letzten Jahren war dies fast immer erst im November der Fall gewesen; im ersten Jahrzehnt dieses Jahrtausends noch meist in der ersten oder zweiten Oktoberwoche. Allerdings lässt das Datum des ersten Schnees auf dem Solothurner Hausberg jeweils keine Interpretationen zur Härte des nahenden Winters zu.

Es wird noch nicht gleich Winter

Eine Konstante jedoch lässt sich für die nächsten ein, zwei Wochen bereits ablesen: Es bleibt mit ständigem Tiefdruckeinfluss vorderhand nass und mehrheitlich grau. Doch zeigen die Modelle noch nirgends einen Wintereinbruch an. Der Vorstoss von Polarluft letzte Woche kann somit fürs Erste als Eintagsfliege abgetan werden. Im Gegenteil: Auf Mitte Oktober könnte sich der Altweibersommer nochmals aufrappeln und gar die 20-Grad-Marke in den Bereich des Möglichen rücken, sofern uns der älteste Solothurner, der Nebel, keine üblen Streiche spielt.

Allerdings wären die (Wald)Böden noch dringend auf einen Aufholeffekt in Sachen Feuchtigkeit angewiesen – von den bisher neun Monaten des Jahres waren sechs zu trocken, einige davon wie der April sogar deutlich.