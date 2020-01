Die Regiobank wird nach einem guten Geschäftsjahr umgebaut

Positive Zahlen Die Regiobank Solothurn verzeichnete im letzten Geschäftsjahr ein Wachstum der Bilanzsumme um 134,2 Mio. auf neu 2,93 Milliarden Franken. Der operative Geschäftserfolg wird mit 381000 Franken höher auf neu 16,91 Mio. Franken ausgewiesen. Dies entspricht einem Plus von 2,21 Prozent. Um 1,7 Prozent ist der Jahresgewinn auf 7,705 Mio. Franken gesteigert worden. Damit wuchs auch das offen ausgewiesene Eigenkapital um 8,9 Mio. auf neu 237,4 Mio. Franken an, was einer Steigerung von 3,9 Prozent entspricht. Um fast 5 Prozent stiegen die Kundengelder um 95,3 Mio. Franken an. Auch im Zinsengeschäft war die Regiobank erfolgreich unterwegs, dieses trug 2,1 Mio. Franken mehr zum Gesamtresultat von 32,1 Mio. Franken ein.

Aufgrund des positiven Geschäftsergebnisses beantragt die Bank, ihre Dividende von bisher 68 auf 80 Franken zu erhöhen. (ww)