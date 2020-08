Die RBS übergibt ihren ältesten Zeitzeugen an den Bahnhistorischen Verein

Die Tore des Depots des Regionalverkehrs Bern-Solothurn (RBS) in Solothurn stehen weit offen. Die Scheinwerfer der Fahrzeuge in den dunklen Hallen blinzeln schüchtern heraus, um etwas Tageslicht zu erhaschen. Für den Wagen in der Halle ganz links ist an diesem Mittwochmorgen ein ganz besonderer Tag: Der «Gem 4/4 121» – das älteste Fahrzeug der RBS – wird an den Bahnhistorischen Verein Solothurn-Bern übergeben und verlässt damit seine «Heimat». «Das ist ein Highlight», sagt Sascha Attia begeistert. Das Vorstandsmitglied des Vereins ist da, um den Wagen in sein neues Zuhause zu führen. «Es ist das erste Mal seit 2016, dass wir ein zusätzliches Fahrzeug übernehmen können.» Ein Zeitzeuge der Industriegeschichte Seit seiner Gründung 2016 hat der Verein ein Auge auf den Triebwagen mit der Nummer 121 geworfen. Nicht ohne Grund: Mit 108 Dienstjahren ist er der älteste Wagen der RBS und ein Zeitzeuge der Industriegeschichte in der Region Bern. Seit 1912 diente er jahrelang für den regionalen Gütertransport bei der Solothurn-Zollikofen-Bern Bahn (SZB ), zuerst mit Elektro- und ab den 50er-Jahren mit einem zusätzlichen Dieselantrieb.

«Das Spannende ist, dass es ein Güterfahrzeug für die Strassenbahn war», sagt Attia. «Das kann man sich heute nicht mehr vorstellen.» Er ist damit einer von insgesamt zwei solcher Fahrzeuge schweizweit und war damals die Spitze der Technik. Im Gegensatz zu seinem technischen Vorgänger, der Dampflokomotive, konnte der kleine Wagen dank des Antriebs auf allen Achsen stärkere Steigungen überwinden, wie zwischen Solothurn und Biberist. «Das Fahrzeug war in der Lage, auch bisher unzugängliche Industriebetriebe zu beliefern», so Attia. Seinen Lebensabend verbrachte der «121er» schliesslich in Solothurn, wo er als erstes Dieselfahrzeug der RBS als Baudienstfahrzeug eingesetzt wurde. Doch nun wird er definitiv ausrangiert.

Noch so erhalten wie vor 108 Jahren Langsam fährt eine Diesellok zum «121er» heran und koppelt ihn an. Im Schritttempo wird der Triebwagen aus dem Depot der RBS gezogen. Seine rostrote Farbe leuchtet matt im morgendlichen Sonnenlicht. Die Reise führt den Oldtimer am Mittwochmorgen nach Bätterkinden. Dort wird der Triebwagen im Verlauf der Woche auf einen Tieflader umgeladen und nach Egolzwil im Luzerner Hinterland transportiert. Dort befindet sich das Depot des Vereins. «Es ist kein Fahrzeug, das viele Leute anzieht wie beispielsweise der Rote Pfeil», sagt Attia. «Es ist aber etwas ganz Spezielles und darum wollen wir es erhalten.»

