Die Parteien finden: Die wichtigen Polit-Geschäfte sollen nicht vertagt werden

Die Umfrage bei den Parteien:

SP: «Das ist skandalös» «Ich bekomme im Stundentakt Anfragen von besorgten Solothurner*innen, die wissen wollen, was die Stadt macht. Während Nachbargemeinden wie Grenchen oder Biel Informationen und Links zum SECO, BAG, zu kantonalen Stellen, der Schulen auf ihrer Homepage aufschalten, verschickt das Stadtpräsidium uns Gemeinderatsmitgliedern Medienmitteilungen zur Frage Tempo 30 in Quartieren. Bund, Kanton und Gemeinden haben auf Aktivmodus umgestellt. Finden kreative Lösungen, zeigen sich solidarisch, lancieren und koordinieren Plattformen für das Gewerbe mit Ideen wie www.hilf-dem-gewerbe.ch oder gärn gscheh Solothurn hilft!», enerviert sich für die SP Gemeinderätin Franziska Roth. Während der Kurt Fluri national eine klare Gewaltverschiebung zur Exekutive hin moniere und als Nationalrat mitentscheiden wolle, versetze er den Gemeinderat in den Winterschlaf. Der Rat und die Gemeinderatskommission GRK müssten auch in Krisenzeiten aktiv politisieren. «Wir werden wie so oft wenn es brennt, weder laufend informiert noch in Entscheide eingebunden. Das ist skandalös. Es finden keine zusätzlichen GRK-Sitzungen statt. Bei uns ist der Gemeinderat die Regierung und nicht der Stadtpräsident alleine. Jetzt ist weder Zeit für One-Man-Shows noch für Courant normal», so Roth.

SVP: Stillstand des politischen Lebens «eine Petitesse» «Die gegenwärtige Situation ausgelöst durch das Coronavirus stellt die meisten von uns vor ganz neue Herausforderungen. Darüber hinaus ist nicht klar, ob die von den Behörden getroffenen Massnahmen die richtigen sind und ob die getroffenen Massnahmen zu lasch oder zu streng sind», hält Gemeinderat René Käppeli für die SVP fest. Die wirtschaftlichen Schäden, ausgelöst durch die getroffenen Massnahmen, würden gigantisch sein und alles bisher Gesehene weit in den Schatten stellen. Dass der politische Betrieb deswegen in Solothurn zum Stillstand gekommen ist, dürfte im Kontext gegenwärtigen Situation nicht mehr als eine «Petitesse» sein. Wenn Olympische Spiele, Europa- und nationale Meisterschaften sowie Tausende von Grossanlässen einfach so verschoben werden können, dann dürfte dies auch für den Politbetrieb in Solothurn möglich sein. Auch eine Gemeindeversammlung könne anstelle von Ende Juni im Herbst stattfinden, ohne dass dadurch die Stadtverwaltung irgendwie handlungsunfähig werden würde. Und Käppeli weiter: «Zunehmend stellt sich die Frage, welche Absichten sich hinter diesen angeordneten Massnahmen verbergen und welche freiheitlich-demokratischen Einrichtungen in unserem Land permanent ausser Kraft gesetzt werden.»



FDP: Wichtige Themen durchziehen «In der jetzigen Krisensituation ist für uns zentral, dass die politische Handlungsfähigkeit der Stadt gewährleistet bleibt», schreibt FDP-Parteipräsident Charlie Schmid. Der Kanton ermögliche technische Hilfsmittel, damit die Gemeindebehörden erleichtert Beschlüsse fassen können. Die GRK-Sitzungen könnten somit digital oder aber physisch im genug Platz bietenden Gemeinderatssaal stattfinden. Gemeinderatssitzungen könnten per Videokonferenz durchgeführt werden, falls kein genug grosser Saal verfügbar wäre. «Die Erlaubnis, die Rechnungs-Gemeindeversammlung nach hinten zu verschieben, nehmen wir mit Erleichterung zur Kenntnis.» Wichtige Themen wie die Ortsplanungsrevision und Jahresrechnung müssten seriös für die Gemeindeversammlung vorbereiten werden können. «Eine Verzögerung der Revision bis in den Dezember lehnen wir klar ab.» Jetzt sei das Wichtigste, dass die Stadt Unterstützung bieten kann, wo nötig. Das gelte insbesondere gegenüber den Familien, Senioren und eigenen Mitarbeitenden. Aber auch für das Gewerbe und die Kitas. «Unglücklich erachten wir aus unserer Sicht, dass die Stadt derzeit nicht direkt via soziale Kanäle mit den Bürgern kommunizieren kann. Wir behalten uns deshalb einen Vorstoss in dieser Richtung vor», betont Schmid.

Grüne: Reiche sollen «Solidaritätssteuer» zahlen «Es ist selbstverständlich, dass auch bei Politiker*innen der Schutz der Gesundheit vorgeht. Nicht alles ist gleich dringend, politische Geschäfte können aber nicht einfach auf unbestimmte Zeit liegenbleiben», meint Gemeinderat Heinz Flück für die Grünen. Die Partei gehe davon aus, dass GRK und Gemeinderat ihre Arbeit unter Einhaltung aller Sicherheitsvorkehrungen im April wieder aufnehmen würden. Sollten noch schärfere Massnahmen wie ein generelles Ausgehverbot folgen, müsste zumindest die GRK handlungsfähig bleiben, dies unter mittels technischer Mittel wie Viedeokonferenzen. Auch für die Stadt rechne man mit Steuer- und weitere Einnahmenausfällen. «Kanton und Gemeinden werden auf Mehreinnahmen angewiesen sein. In dieser Notlage ist die Solidarität derjenigen gefragt, die bis jetzt die grossen Gewinner unseres Wirtschaftssystems waren», so Flück. Eine Erhöhung der Vermögenssteuer sähen die Grünen als geeignete Form einer «Solidaritätssteuer». Ein Sparprogramm wäre jetzt das falsche, denn die öffentliche Hand müsse sich jetzt antizyklisch verhalten. Es sei deshalb wichtig, dass Entscheide über Kredite wenn möglich nicht hinausgeschoben würden. Zu begrüssen sei auch, dass sich die Stadt gegenüber Mietern und Veranstaltern kulant zeigt.

CVP: Der Vorteil, sehr gesunde Finanzen zu haben «Die ausserordentliche Lage ist einmalig. Es geht jetzt darum, das Gewerbe bestmöglich zu stützen und möglichst viele Geschäfte und Arbeitsplätze zu erhalten. Die vom Bund getroffenen Massnahmen helfen hierbei enorm. Unterstützen können jedoch wir alle. Nutzt die Angebote der innovativen, lokalen Geschäfte und besucht sie nach dieser Lage vermehrt», meint Pascal Walter für die CVP. So habe der zweite Co-Parteipräsident neben ihm, Gaudenz Oetterli, eine Liste mit Bezugsquellen für die Angebote des Samstagsmarkt zusammengestellt, einsehbar auf der Homepage der Stadt. «Eigeninitiativen, seien sie noch so klein, sind wichtig, hilfreich und möchten wir verdanken. Das die Lage finanzielle Folgen haben wird, ist klar. Wir haben den Vorteil, dass wir sehr gesunde Finanzen haben, dies ist nun sicher hilfreich», so Walter. Für das politische Geschehen bedeute die Lage, dass Geschäfte später behandelt werden. Eine Ortsplanungsrevision während der ausserordentlichen Lage öffentlich aufzulegen sei nicht zielführend. Die GRK werde ihre Sitzungen abhalten können und der Regierungsrat habe Zirkulationsbeschlüsse ermöglicht. «Diese Massnahmen helfen, dass der Pendenzenberg nicht allzu hoch wird. Zusätzliche Gemeinderatstermine sind später ebenfalls möglich.»