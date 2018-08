Am 5. Juni hat der Gemeinderat die Instrumente der Ortsplanungsrevision zur kantonalen Vorprüfung und zur öffentlichen Mitwirkung beschlossen. Vom 10. September bis zum 31. Oktober ist es an der Bevölkerung, den politischen Behörden, den Parteien und Verbänden, ihre Stellungnahmen zur Ortsplanrevision abzugeben. Dies mit dem Ziel, dass die revidierte Ortsplanung bei deren Verabschiedung in der Solothurner Bevölkerung möglichst breit abgestützt ist, wie die Stadt in einer Medienmitteilung schreibt.

Elektronische Vernehmlassung

Sämtliche Dokumente zur Ortsplanungsrevision und eine informative Broschüre können ab dem 10. September hier heruntergeladen werden. Die Mitwirkung wird durch eine übersichtliche elektronische Software wesentlich erleichtert und erlaubt eine zeit- und ressourcensparende Auswertung der Eingaben. Die Einsicht in die gedruckten Unterlagen auf dem Stadtbauamt sowie die Vernehmlassung in Briefform sind nach wie vor möglich. Ebenso liegt die begleitende Informationsbroschüre beim Stadtbauamt auf oder kann unter Telefon 032 626 92 92 oder per Mail (stadtbauamt@solothurn.ch) bestellt werden.

Ausstellungen und Informationsveranstaltungen

Vom 12. bis zum 15. September und vom 15. bis zum 17. Oktober können sich Interessierte anlässlich einer Ausstellung in der Säulenhalle im Landhaus jeweils von 15 bis 19 Uhr (Samstag, 15. September: 9 bis 11 Uhr) umfassend über die Inhalte der Ortsplanung informieren. Nebst den Zonenplänen und dem Erschliessungsplan wird dort ein grosser Teil der Stadt als Modell im Massstab 1:500 zu sehen sein.

Um eine transparente Information und Meinungsbildung zu ermöglichen, organisiert das Stadtbauamt auch diverse Spezialveranstaltungen:

Am 12. September um 19 Uhr und am 15. September um 11 Uhr finden Anlässe zur Nutzungsplanung statt (Zonenpläne, Zonenreglement, Erschliessungsplan).

Am 14. September ab 19 Uhr diskutieren politische Vertreter und Verkehrsexperten anlässlich einer Podiumsveranstaltung am Stadtmodell in der Säulenhalle über das Thema Mobilität. Für den Oktober sind Veranstaltungen zum Gastroreglement und zur Frage, wie man durch die Ortsplanung bauliche Qualität unterstützt und Identität bewahrt, in Vorbereitung.

Im Museum Blumenstein ist ab dem 19. September eine kleine Ausstellung dem überarbeiteten Bauinventar der Stadt Solothurn gewidmet. Diese zeigt ausgehend vom Stadtmodell von 1833 die wesentliche Stadtentwicklung mit Bezug auf die Objekte des Bauinventars und die strukturell wertvollen Gebiete in Solothurn. Eine dritte Ausstellung – in den Vitrinen im Treppenbereich des Naturmuseums am Klosterplatz – widmet sich dem Naturinventar. Die Ausstellungen zum Bauinventar und zum Naturinventar sind während der Öffnungszeiten der Museen zugänglich.

Im Museum Blumenstein finden am 22. September um 14 Uhr, am 12. Oktober um 15 Uhr und am 23. Oktober 19.30 Uhr öffentliche Führungen statt. Eigentümerinnen und Eigentümer von Objekten, die im Bauinventar aufgeführt sind, werden zu einer separaten Informationsveranstaltung eingeladen. (mgt)

Eine Übersicht über die Inhalte der Ortsplanung und die Ausstellungsdaten, Öffnungszeiten und Termine bietet die Homepage der Stadt Solothurn.