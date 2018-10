In einer Woche von 430 auf über 1000 Likes: «Auch eine Barockstadt will jung bleiben» ist eine Facebook-Gruppe, die schon seit 2011 existiert und nun durch den aktuellen Mitwirkungsprozess der Ortsplanungsrevision den «Nachbrenner» zugeschaltet hat: Nach Vorlage der Stadt Solothurn soll entlang des Landhausquais, unter Einschluss der Landi und des Kofmehls eine Gastrozone A entstehen, die von Donnerstag bis Sonntag Öffnungszeiten bis vier Uhr morgens im Innenbereich gestattet, im Aussenbereich immerhin bis zwei Uhr. Eine Gastrozone B, die den Rest der Altstadt-Lokalitäten umfasst, sieht für Freitag und Samstag eine Betrieböffnung bis 2 Uhr im Innenbereich und bis 0.30 Uhr im Aussenbereich vor.

Unter dem Slogan «Bier bis vier» nahmen die Administratoren der Facebook-Gruppe die frohe Botschaft auf und schafften es so, das sieben Jahre alte Nachtleben-Anliegen vorwiegend junger und junggebliebener Solothurner wieder auf Kurs zu bringen. Über 100 Mal wurde dieser Facebook-Post geteilt – und erreichte so 16 000 User.

Für die nachfolgenden Generationen starkmachen

«Das Kernteam hat sich seither etwas gewandelt», sagt Daniel Wagmann, Sprecher der Interessengruppe. Mittlerweile handle es sich um sechs Menschen zwischen 30 und 35, die sich auch für die Interessen und Ausgangsmöglichkeiten der nachfolgenden Generation starkmachen wollen. Man sei froh, dass sich die Stadt als offizieller Player auch für diesen Aspekt der Zentrumsfunktion starkmachen will. Aber: «Wir wollen nicht polemisieren, mit Lösungen vorgreifen oder uns positionieren und einen ‹Krieg› anzetteln, sondern lediglich informieren», ergänzt Wagmann. Und der solidarische Rückhalt via Facebook habe zwar kein politisches Gewicht, zeuge aber vom breiten Interesse an der Thematik.