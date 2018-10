Fremd in der eigenen Stadt, so fühlte sich kürzlich die Schreibende. Nicht, weil in Solothurn rund 3500 Menschen ohne Schweizer Pass wohnen. Nicht wegen der Papierli-Solothurner: 2017 wurden 80 Nicht-Solothurner zu Solothurnern. Nicht, weil 2018 schon ganze 116 305 Mal eine Person in Solothurn übernachtete, die nicht aus Solothurn ist. Dafür aber einen Schweizer Pass hat: Rund 50 Prozent der Touristen und Geschäftsleute stammten aus dem Inland. Nein, kürzlich fühlte sich die Schreibende fremd in der eigenen Stadt, weil auch sie in einem der 708 Solothurner Fremdenbetten die Nacht verbrachte. In der Erwartung, die Stadt, in der sie seit 17 Jahren wohnt, ein bisschen anders zu sehen.



Fremdfühlen. Es reichen 200 Meter vom gewohnten Heim zum gemieteten Zimmer, um etwa anders zu hören. Die Glocken beispielsweise, die in der Altstadt je ganze 174 Mal am Tag läuten. Doch nicht die Kathedrale bimmelt einen aus dem Bett (Gotteshäuser läuten in der Altstadt schon lange nicht mehr viertelstündlich), sondern die Uhren an Zeitglockenturm und Bieltor. Doch die Haupt- und Gurzelngasse vermögen deren Geläut nicht bis auf den Kronenplatz tragen. Alles so schön ruhig hier!