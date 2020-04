Die Musikschule Solothurn läutete die Ferien mit einem Gartenkonzert ein

Am Freitag war Schulschluss: Die Frühlingsferien haben gestartet. Das feierten die Schülerinnen und Schüler der Musikschule Solothurn mit einem kleinen Konzert an der freien Luft. Alle den Umständen entsprechend von sich zu Hause aus. Am sogenannten Balkon-, Fenster- und Gartenkonzert nahmen rund 120 Schüler teil, wie Pia Bürki, Musikschulleiterin, auf Anfrage mitteilt. Ab sechs Uhr abends wurde gemeinsam mit den Eltern und Geschwistern gesungen, gezupft, getrommelt, geblasen und in die Tasten gehauen. «Als ich um diese Zeit nach Hause fuhr, hörte ich die ersten Trompeten spielen», sagt Bürki. «Es war sehr berührend und ist gut gelungen.» Viele hielten den Moment in Foto und Video fest.