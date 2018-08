Stefan Armenti amtet seit dem Start der KESB im Januar 2013 als Vizepräsident bei der KESB Region Solothurn. Seit Juli 2015 ist er leitender Vizepräsident und führt eine der beiden Entscheidkammern der KESB Region Solothurn, schreibt die Staatskanzlei in einer Medienmitteilung.

Er hat – unter anderem berufsbegleitend – den Master oft Arts in Sozialer Arbeit an der FHNW Hochschule Soziale Arbeit und der Universität Basel erworben. Seit 2007 wirkt er als Dozent an den Fachhochschulen Bern und Nordwestschweiz und publiziert regelmässig Fachbeiträge. Vor seiner Anstellung bei der KESB war er bei den Sozialen Diensten Mittlerer und Unterer Leberberg als Sozialarbeiter tätig.

Stefan Armenti übernimmt die Nachfolge von Barbara Gloor, welche sich beruflich neu orientieren will. Er ist verheiratet und Vater von zwei Töchtern. (sks)