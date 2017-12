Fast jeder Musikfreund kennt diese beiden Kirchenwerke von Wolfgang Amadéus Mozart (1756-91): die Motette «Ave verum Corpus» (KV 618) und das «Sancta Maria mater Dei» (KV 273) und hört sie immer wieder gerne. Der Vortrag durch die 25 Solothurner Vokalisten in Begleitung durch das Solothurner Kammerorchester, beide in diesem Konzertteil unter der Leitung von Patrick Oetterli, erfüllte das Publikum im getragenen, wunderbar weiträumig und ruhig angelegten Vortrag mit Ergriffenheit.

Dem in diesen Kompositionen vierstimmig beteiligten Chor und dem Orchester – beide optisch ansprechend im Altarraum vereinigt – gelang eine vollendet aufeinander abgestimmte Darbietung, die das begeistert applaudierende Publikum im «Ave verum» nochmals als Zugabe erleben konnte. Als kleine Kostbarkeit in ihrem Einfallsreichtum für Chorstimmen und Orchester liess sich auch das abschliessend aufgeführte «Te Deum in D-Dur», geschrieben vom jüngsten Bach-Sohn Johann Christian (1735-1782), nachempfinden.

Differenzierte Tonschönheit

Mit Solistin Jacqueline Wyss (Querflöte) erklang das dreisätzige «Konzert für Flöte und Streicher G-Dur» von Joachim Quantz (1697-1773). Als Freund und Hofmusiker von Friedrich II von Preussen, der selbst ja auch auf der Flöte musizierte, komponierte er in einem galanten und graziösen Stil. Die Solistin gestaltete mit hohem technischem Können in anmutiger Leichtigkeit Läufe und Figurationen der Komposition. Gefällig wirkte das perlende Zusammenspiel mit allen, in der Besetzung differenziert beteiligten Streichern und den hervorgehobenen Continuo-Instrumenten, dem im zweiten Satz melodisch prägenden Cello und dem Cembalo.

Eröffnet hatte das Kammerorchester unter der Leitung von Urs Joseph Flury mit der sehr festlichen, dreisätzigen «Symphonia Pastorella C-Dur» von Marianus Königsperger (1708-1769). Ausdrucksvoll in Suitenform mit seinen typisch raschen Ecksätzen beindruckte Antonio Vivaldi (1678-1741). Sein «Konzert für zwei Trompeten und Streicher D-Dur» erhielt Glanz durch die beiden virtuos beteiligten Solisten Maurice Fleury und Rainier Chételât im Zusammenspiel mit den SKO-Instrumentalisten und ihrer im zweiten Satz solistisch mitwirkenden Konzertmeisterin Franziska Grütter. Wie in Vivaldis vielgespielten «Jahreszeiten»-Konzerten erinnerten die Bläser tonmalerisch an Vogelstimmen.

Mit Uraufführung

Von der Orgelempore herab interpretierten die Vokalisten a cappella die Kantate «Ave Maria für gemischten Chor» von Urs Joseph Flury, die hier als Uraufführung erklang. Das geistliche Werk in spätromantischer, schönstimmiger und schweifender Tonsprache zeigte eine interessante Gliederung. Erfindungsfrische zeichnete den Chorsatz «Bogoroditse Devo» für gemischten Chor a cappella, geschrieben vom russischen Komponisten Sergei Rachmaninov (1873-1045), aus. Von Anton Bruckner (1824-96) stammte das «Ave Maria» für gemischten Chor, der die sieben Stimmen zu betonten Höhepunkten in dramatischem Fortissimo führt.