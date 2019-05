Die elfte Ausgabe der Bike Days in Solothurn ist mit 22'000 Besuchern vollendet. «Dass trotz Wetterkapriolen das Besucherinteresse so hoch und die Stimmung so fröhlich war, unterstreicht den Stellenwert des Schweizer Velofestivals», freut sich OK-Präsident Erwin Flury.

In der Velo-Expo mit Austellerrekord gab es eine Vielfalt an Produktneuheiten und Trends zu entdecken, was die aktuelle Entwicklungs- und Wachstumsstimmung in der Velobranche reflektiert.

Wir werfen einen Blick zurück:

Die Bike Days 2019 starteten mit Sonnenschein.