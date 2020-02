Die ganze Märetplatz-Front ist neu in einer Hand – «Gallo Nero» wird umgebaut

Ebenfalls erworben hat die Solothurnische Immobilienverwaltung die Liegenschaft Gurzelngasse 30 (ehemals Mode Schild). Sie soll ebenfalls einem Totalumbau unterzogen werden. Urs Rudolf: «Die Baueingabe ist gemacht und im Unter- wie Erdgeschoss entstehen 300 Quadratmeter Ladenfläche, in den Obergeschossen des Vorder- und Hinterhauses elf Wohnungen.» Potenzielle Miet-Interessenten seien vorhanden, und fest steht auch der frühestmögliche Baubeginn: Bis am 1. Juli 2020 muss das zwischenzeitlich eingemietet Kinderartikelgeschäft Elf an seinen früheren Standort in der Liegenschaft Bohnenblust umgezogen sein. Diese befindet sich schon im Umbau. (ww)