Schon Ende November stehen auf dem Dornacherplatz die weihnachtlich dekorierten Holzhäuser des Winter Wunderlands, und wenn eine Woche später auf dem Friedhofsplatz die Blasmusik erstmals «Last Christmas» von «Wham» intoniert, dann suchen auf dem Chlausemäret alle Kinder den Samichlaus. Der Soledurner Weihnachtsmäret lockte am vergangenen Wochenende sogar zwei Cars aus dem Wallis an.

So erlebt die Stadt seit einigen Jahren im Advent einen Boom. In der Jahreszeit, die einst als rein besinnlich galt, beginnen die festlichen Wochenende nun jeweils schon am Mittwoch. Konkurrenz belebt das Geschäft: Der Chlausemäret, das Winter Wunderland und der Soledurner Weihnachtsmäret schaukeln sich gegenseitig zu immer besseren Angeboten hoch. Alle drei Veranstalter sprechen von Synergien und freuen sich über den Erfolg.